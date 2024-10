Fonte: IPA Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Nel corso della puntata del 14 ottobre 2024, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sull’amata coppia, formata da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, per stabilire il vero rapporto che li lega adesso e se tra di loro è in atto una vera crisi matrimoniale, com’è sembrato suggerire lo stesso coreografo nel corso della precedente puntata del reality show. Per fare chiarezza a riguardo, il conduttore televisivo ha voluto approfondire l’argomento sia con la ballerina, che con il marito separatamente, per poi procedere a un confronto tra di loro.

Carmen Russo smentisce la crisi matrimoniale

Carmen Russo è entrata nella casa del Grande Fratello, nel corso della puntata del 7 ottobre 2024, per fare una sorpresa al marito Enzo Paolo Turchi, intenzionato ad abbandonare il reality show. L’accoglienza del coreografo nei confronti della showgirl, però, è stata piuttosto fredda e, chiamato da solo in Confessionale, ha svelato di avere avuto, di recente, dei dubbi sulla loro relazione, affermando di aver sentito la moglie un po’ strana, fredda nei suoi confronti, forse stufa del suo modo d’agire e desiderosa di un uomo diverso, più potente.

Messa di fronte alle affermazioni del marito, Carmen Russo, però, ha smentito categoricamente ogni presunta crisi matrimoniale tra di loro, confermando il suo amore sconfinato per lui: “Assolutamente nulla ma io lo amo come il primo giorno… Per me è la mia vita, è tutto per me e spero di essere tutto per lui”. La ballerina ha spiegato i malumori e i dubbi del marito, dichiarando che, conoscendo bene la casa e le sue dinamiche, all’interno del reality show, ci si può perdere nelle nostalgie e può mancare la terra sotto i piedi, come se si fosse in un film.

Carmen Russo ha confermato che Enzo Paolo Turchi è l’uomo della sua vita e che lei prova con lui una felicità immensa, si sente fortunata e non si lascerebbe mai andare un sentimento così importante: “Io non vedo un altro uomo, io vedo solo lui”. Confrontandosi, poi, direttamente col marito, la ballerina ha aggiunto che non ha intenzione di mollare, non si scoccia e lui i problemi se li crea da solo: “Io non cambio Enzo”.

La gelosia per Clayton Norcross

Anche se la crisi sentimentale tra i due è stata scongiurata, Enzo Paolo Turchi ha comunque provato, durante la settimana, della gelosia nei confronti della moglie e di Clayton Norcross, come ha ammesso lui stesso in puntata: “Sono molto geloso di Carmen, sono geloso di tutte le cose che amo”.

A scatenare il malcontento del coreografo sono stati alcuni gesti dell’attore, come dei grattini fatti alla ballerina. Enzo Paolo Turchi ha dichiarato che il compagno d’avventura si sente bello, fa il piacione ed è: “Rimasto a Beautiful”. In ogni caso, il gieffino ha aggiunto che, se mai un giorno Carmen Russo sarà veramente felice con un altro uomo, lui sarà contento per lei, seppure soffrendo molto. La ballerina, ancora una volta, ha confermato il suo amore esclusivo per il marito, che è l’unico uomo che vede nella sua vita.