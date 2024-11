Fonte: IPA Enzo Paolo Turchi

La prima esperienza di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello non è andata esattamente come avrebbe desiderato. La seconda è stata decisamente migliore ma, ad ogni modo, condita da un po’ d’amarezza nella parte finale.

Come dimenticare il confronto/scontro con sua moglie Carmen Russo, che ha fatto di tutto per spingerlo a restare. Alla fine c’è stato l’addio, dopo aver però raccontato la propria storia, condividendo il dolore ancora vivo e lanciando un messaggio importante alla sua famiglia. Ormai fuori, ha parlato con Chi di questa avventura ricchissima nel reality, spiegando le proprie ragioni.

Enzo Paolo Turchi si racconta

Non riusciva più a reggere la pressione della casa del Grande Fratello. Ecco, in estrema sintesi, perché Enzo Paolo Turchi ha scelto di lasciare il reality Mediaset. Una decisione sofferta e ponderata, giunta dopo aver mostrato un aspetto di sé inedito, con una vulnerabilità mai espressa a tal punto in televisione.

È stata una lunga e interessante intervista, quella concessa a Chi, nel corso della quale ha detto: “Mi manca moltissimo la Casa. L’ho vissuta nei primi due mesi e ora sta prendendo una linea che è quella, giustamente, del Grande Fratello. Amori, intrighi e rivalità. Quello mi manca meno”.

Il suo malessere è stato evidente a tutti, al punto da avere una reazione brusca dinanzi a Carmen Russo. Sapeva che sua moglie avrebbe tentato di farlo restare a tutti i costi. Abbiamo così assistito a un litigio che forse lei avrebbe voluto tenere privato.

“Sono stato male. A un certo punto è stata proprio la produzione a dirmi che dovevo uscire, che era arrivato il mio momento. Non è un ritiro vero e proprio. Diciamo che sono uscito per malattia. Sono sempre stato tra i preferiti dei ragazzi e li ringrazio”.

Il rapporto con Carmen Russo

Impossibile non parlare di sua moglie, del loro legame fortissimo che di colpo è sembrato soccombere sotto il peso di alcune crepe inattese. Uno dei motivi che sembra aver spinto Enzo Paolo Turchi a fare ritorno a casa sarebbe la confusione aleggiata intorno al suo matrimonio.

Una crisi poi rientrata, pare, nel corso della quale l’uomo si è sentito di colpo eccessivamente esposto. Spinto ad aprirsi dalle dinamiche del gioco e dalla convivenza forzata, ha poi ritenuto d’aver messo, forse, in imbarazzo sua moglie, evidenziando la sua reale personalità fragile dinanzi a tutt’Italia.

“All’interno della Casa non hai riferimenti. Inizi a dire cose che nemmeno chi ti conosce sa del tutto. Sono una persona semplice, normale, con le proprie fragilità. Avevo paura che Carmen fosse in imbarazzo, perché mostravo a tutti i miei dolori. Ho una sensibilità elevata. È la mia vita”.

Ha poi spiegato come sua moglie fosse ben consapevole di come quest’esperienza potesse aiutarlo. Alla sua età e con la carriera che vanta alle spalle, non aveva di certo necessità di visibilità. Il GF è stato per lui una terapia: “Mi sento meglio. Valeva la pena fare tutto quello che ho fatto. Ringrazio il GF e il Signore per quest’occasione”.