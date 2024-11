Enzo Paolo Turchi lascia la Casa del Grande Fratello: i motivi

Fonte: IPA Enzo Paolo Turchi lascia il Grande Fratello

Enzo Paolo Turchi ha lasciato la Casa del Grande Fratello. Stavolta non si tratta di una “minaccia” o di una decisione frutto di un momento di crisi, come accaduto qualche settimana fa. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del reality show condotto da Alfonso Signorini, precisando che si tratta di un abbandono momentaneo. Il coreografo non ha proferito parola, almeno per il momento, e con lui anche la moglie Carmen Russo che fino a poche ore fa aveva condiviso proprio un video divertente del marito all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Enzo Paolo Turchi fuori dal Grande Fratello

L’annuncio è stato condiviso dal Grande Fratello la sera dell’11 novembre. Un modo per far comunque parlare di sé al lunedì, che Alfonso Signorini ha ceduto alla collega Diletta Leotta e La Talpa. Era nell’aria che Enzo Paolo Turchi avrebbe lasciato la Casa più spiata d’Italia, ma soltanto adesso la cosa si è concretizzata.

Il coreografo ha fatto i bagagli e ha salutato i suoi compagni di avventura. “Enzo Paolo, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello“, si legge nel comunicato condiviso su Instagram. Nessun commento da parte del diretto interessato né da parte della moglie Carmen Russo che, proprio di recente, era stata accolta nel reality a supporto del marito, caduto in una sorta di crisi e minacciante abbandono.

Perché Enzo Paolo Turchi ha lasciato la Casa

La notizia non ha lasciato i telespettatori particolarmente sconvolti, prima di tutto perché – come da comunicato – si tratta di un abbandono soltanto momentaneo e non definitivo. Nelle scorse settimane il pubblico aveva assistito a un momento di sconforto del coreografo, arrivato al limite della sopportazione a suo dire e desideroso di riabbracciare l’amata figlia Maria, della quale sentiva molto la mancanza.

In realtà la decisione nulla avrebbe a che vedere con questo momento di crisi, che sembra superato in effetti. Lo testimoniano i numerosi video condivisi dal GF che lo ritraggono del tutto sereno nell’atto di conversare con gli altri inquilini o impegnato negli allenamenti e nelle coreografie quotidiani. Ma allora cosa è successo?

Stando anche ad alcuni commenti sui social e secondo i telespettatori più attenti, Turchi avrebbe già parlato di questa uscita nelle ore precedenti all’annuncio, in particolare con Pamela Petrarolo, una delle “sopravvissute” delle Non è la Rai insieme a Ilaria Galassi. Il coreografo le aveva rivelato: “Mi dispiace ma ho chiamato già tutti, è una cosa… ma non ce la faccio“, queste le sue parole prima che la regia prontamente staccasse la diretta sul più bello. Come se non bastasse, aveva anche espresso un certo disagio e una certa insofferenza nei confronti del “teatrino” amoroso orchestrato da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, di cui si è abbondantemente parlato nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello.

I motivi reali dell’abbandono restano ignoti. Ma qualcuno ipotizza che si potrebbe trattare di semplici questioni di lavoro, dato che il 14 e il 15 novembre torna in scena il musical da lui diretto e coreografato, Flashdance, con protagonista Alex Belli. Chissà…