Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi vicino all’abbandono: il motivo

Enzo Paolo Turchi si è sfogato sulla dinamica che si è creata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "Non mi piace, me ne vado"

Fonte: IPA Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi è vicino all’abbandono del Grande Fratello? Il rapporto di Turchi con i reality show è sempre stato piuttosto altalenante: lo abbiamo visto spesso lasciare la gara per tornare a casa, e non poche settimane fa aveva già espresso il suo desiderio di ritornare dalla figlia Maria. Ora, però, ad avere fatto riflettere il ballerino e coreografo è la dinamica che si è creata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Enzo Paolo Turchi, perché vuole abbandonare il Grande Fratello

Minacciare l’abbandono della casa del Grande Fratello? Un gesto “classico” per Enzo Paolo Turchi, e non è la prima volta che succede nell’arco di questa edizione. Questa volta, però, a essere al centro di una riflessione profonda riguardo alla permanenza in casa non è la mancanza di casa o della figlia Maria (e di Carmen Russo), bensì quanto successo tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato negli ultimi giorni. Sì, Turchi sarebbe addirittura disposto a lasciare il gioco per questa dinamica che ha definito ben poco sincera.

“Questa situazione non mi appartiene, se la vogliono fare amica perché è la preferita del pubblico”. Turchi si è sfogato con Luca Calvani, parlando appunto del comportamento della coppia, che ha definito “studiato”. Tante le perplessità di Turchi, anche soprattutto verso le immagini e le frasi più “a luci rosse”. “Se fanno tutto questo per gioco, allora capisco l’utilità”, aveva riferito agli altri concorrenti del Grande Fratello. “Atteggiamenti gratuiti e fuori luogo, come le lingue e le gambe alzate”.

Poi ha aggiunto che non vuole essere in alcun modo giudicante. “Ma non riesco a vedere un senso in tutto questo. Se il fine è creare solo spettacolo, tanto vale dichiarare che si tratta di una messinscena. Alcuni spettacoli sono belli, altri sono solo di cattivo gusto. (…) Questa situazione non mi appartiene, non è adatta a chi vuole fare un percorso sincero. Non mi piace, me ne vado. Sì, me ne vado”. Anche altri concorrenti sarebbero preoccupati dell’ascendente di Shaila Gatta proprio sul pubblico a casa. Dopo l’avventura in Spagna della Gatta e di Spolverato, in Casa il clima non è dei più sereni: anzi, è tesissimo, considerando che ci sono delle fazioni “pro” e “contro” la coppia. La domanda, però, è: Enzo Paolo Turchi si è solo sfogato per la dinamica del momento, o intende davvero abbandonare il GF?

La crisi superata con Carmen Russo

A Diva e Donna, intanto, Carmen Russo ha parlato del momento di crisi con Enzo Paolo Turchi: “In quella casa le emozioni sono tutte amplificate e possono esserci reazioni inaspettate. Mi fa piacere che il mio ingresso lo abbia un po’ rassicurato. Ora è tutto rientrato, si è ripreso”, ha spiegato la Russo. “Per me Enzo Paolo è tutto! Lo amo come il primo giorno, è un marito fantastico e un padre speciale. Con Maria siamo le persone più felici del mondo”. Il loro è uno degli amori più longevi del mondo dello spettacolo: una coppia amata e rispettata, che, nonostante i momenti difficili, è sempre disposta a tutto pur di mantenere il loro amore ben saldo.