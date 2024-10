Grande Fratello, la crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: “Siparietto”

Ci sono tante coppie nel mondo dello spettacolo che ci rimandano il ritratto dell’amore vero. Amori che durano da tempo, da decenni, che si sono sempre più consolidati negli anni: è il caso di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Turchi ha espresso un disagio, raccontando di aver passato un momento di difficoltà con la Russo. A Pomeriggio Cinque, quanto accaduto è stato analizzato in maniera critica, disquisendo, per l’appunto, della presunta crisi che starebbe attraversando la coppia.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in crisi? Cosa sappiamo dopo il Grande Fratello

“Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo fingono”. In prima battuta, nell’ultima puntata del Grande Fratello, Turchi era disposto ad abbandonare la Casa. Un momento di forte sconforto, ma soprattutto il desiderio di tornare a casa dalla figlia Maria. C’è da dire, però, che l’abbandono è una delle opzioni preferite di Turchi nei reality show: ha preso parte a ben due edizioni dell’Isola dei Famosi, sempre con lo stesso esito.

Per convincerlo a rimanere, la produzione ha invitato Carmen Russo in Casa per qualche giorno. Ed è lì che Turchi ha avuto un’ulteriore reazione che in molti non si aspettavano. “Io torno a casa da Maria. Se vuoi resti tu! Basta, se vuoi un uomo Superman, che è forte, non sono io quello per te e trovi un altro. Io devo tornare a casa e non si discute, tu sei un guaio allora, non mi toccare”.

Durante la puntata dell’8 ottobre di Pomeriggio Cinque, in studio si è discusso della loro relazione e di quanto è avvenuto in puntata. “Io devo dire che non credo affatto alla genuinità di questo siparietto della crisi. Loro sono veramente uniti. Io li ho sempre visti felici. Per me non è vero nulla questo fatto della crisi. Questa è una scena per il Grande Fratello. C’è un fatto però e questo è reale. Ogni volta che va in un reality lui vuole uscire, sta male e ha l’ansia. Ok il legame con la figlia, ma è un programma ed è un periodo”, ha detto Caterina Collovati. Dello stesso parere è stata Rosanna Cancellieri: “Sono d’accordo. Quanto di sincero accade nei reality è sempre un gran mistero. Un mistero glorioso della fede televisiva”.

L’indiscrezione su Stefano De Martino

Il mondo del gossip è sempre sorprendente. Del pettegolezzo, quasi ne abbiamo fatto una virtù: ecco perché di fronte a determinate indiscrezioni, siamo sempre pronti a prendere bisturi e pinze. Dopo la scena della crisi al Grande Fratello, MowMag ha provato a fare chiarezza. Bisogna tornare un po’ indietro nel tempo, esattamente a gennaio 2024, quando si è diffusa una voce su un presunto flirt tra Carmen Russo e… Stefano De Martino, proprio così. Tuttavia, la Russo aveva smentito l’indiscrezione: “Ma ci rendiamo conto di quello che hanno detto? De Martino è bellissimo, bravo, simpatico e pure napoletano. Però io non ho mai cercato il toy boy. Stefano ha sempre bellissime donne e immagino che lui si sia fatto una risata”. Di recente, però, una fonte vicina alla coppia avrebbe riferito a Mow: “A lei sono sempre piaciuti più giovani e muscolosi. Inoltre, è stata l’idolo di Stefano De Martino quando era ragazzo. Potrebbe essere successo qualcosa tra loro”.