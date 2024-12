Fonte: IPA Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Quella composta da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Gli anni passano ma loro restano uniti, superando tutte le prove che la vita ha posto sul loro cammino. Nello studio de La Volta Buona, la ballerina e showgirl ha raccontato la loro vita, svelando il loro segreto e la verità dietro la presunta crisi di coppia vissuta.

La vita con Enzo Paolo Turchi

Il primo incontro tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non è stato da favola per lei, diciamo. A Caterina Balivo ha infatti spiegato come lui non l’avesse neanche degnata di uno sguardo. Passò oltre perché erano in un ambito professionale.

Lei è sempre stata una donna molto indipendente, non alla ricerca di un’altra persona per sentirsi completa. Qualcosa però è scattato dentro di lei dopo questo incontro: “Ho capito che sarebbe stato bello condividere tutto con lui”.

Oggi continua a essere l’uomo della sua vita ma, sottolinea, alcune sue caratteristiche innate sono accentuate dall’età: “Le sue preoccupazioni si sono accentuate. È ansioso, anche con Maria. Si preoccupa anche di me”. Qualcosa che chiarisce quanto avvenuto nella casa del Grande Fratello, dove il noto ballerino è andato in crisi, temendo d’aver messo in imbarazzo la madre di sua figlia.

Carmen Russo

Proprio il GF ha dato il via a una serie di dicerie sulla loro vita di coppia. Enzo Paolo Turchi si è messo a nudo nel corso del reality condotto da Alfonso Signorini. Ha rivelato dettagli del suo passato e aspetti del suo essere inediti per molti dei suoi affetti più cari.

Di colpo si è reso conto d’aver portato avanti, dinanzi a milioni di spettatori, una sorta di lunga sessione di terapia. Temendo d’aver imbarazzato Carmen Russo, mostrandosi un uomo fragile, non degno di starle al fianco, si è confrontato con lei in lacrime. Da qui la richiesta di tornare a casa, il confronto e lo scontro in diretta nazionale.

A La Volta Buona, però, lei fa luce sul loro equilibrio di coppia. Prima di tutto ha chiarito come Enzo Paolo non sia il solo ad avere delle fragilità. La grande differenza è data dal fatto che lui le ha esternate in pubblico e lei no. A ciò si aggiunge il fatto che Carmen può contare su di lui quando sente delle incertezze farsi largo dentro di sé.

“Sembro una guerriera ma so benissimo che posso fare tutto questo perché c’è Enzo Paolo. Ho bisogno che mi dica che posso farcela. È molto obiettivo e non mi direbbe mai bugie. Se lui mi dà l’ok, allora vado e non mi fermo”.

Ha poi voluto smentire qualsiasi voce in merito a un tradimento avvenuto negli anni. Non ci sono mai state situazioni di questo genere. Nel quotidiano, però, è normale fronteggiare dei momenti delicati, come avviene in tutte le coppie.

“Siamo abituati ad affrontare le cose, senza chiedere periodi di pausa. Non c’è stata una crisi. Parlo di quotidianità. Non abbiamo avuto crisi perché è ben chiara la nostra situazione sentimentale. Puoi anche guardare un bello o una bella. È divertente farlo. Poi ragioni su cosa perderesti per una sciocchezza. Ecco cos’è un tradimento. In un rapporto vero, intenso e autentico non può accadere”.