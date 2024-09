Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi già nella bufera: censurate le parole su Marco Garofalo

Fonte: IPA Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 2024, qualche anno fa ha partecipato al reality show la moglie Carmen Russo

Grande Fratello è da sempre sinonimo di polemica. E così, a poche ore dall’inizio della nuova edizione, una tempesta social si è già abbattuta su Enzo Paolo Turchi. Ai telespettatori non sono piaciute le parole che il marito di Carmen Russo ha rivolto ad un collega, Marco Garofalo, scomparso nel 2018. Dichiarazioni inaspettate, quelle del gieffino, che a quanto pare non sono piaciute neppure agli autori del reality show, che hanno prontamente cambiato inquadratura.

Grande Fratello, le parole di Enzo Paolo Turchi su Marco Garofalo

Al Grande Fratello 2024 Enzo Paolo Turchi ha cominciato a parlare con Shaila Gatta, ex allieva di Amici di Maria De Filippi ed ex Velina di Striscia la notizia, del mondo della danza e della tv. Ad un certo punto il discorso è virato su Marco Garofalo, che Shaila ha conosciuto bene tanto da ringraziarlo pubblicamente tempo fa in un’intervista “perché è stato il primo a credere in me”. “Tu conoscevi Marco Garofalo?”, ha chiesto Turchi. “Sì, lui era un vero fuoriclasse”, ha replicato Shaila con convinzione.

Diverso il parere di Enzo Paolo che, con scarsa sensibilità, ha criticato il collega scomparso che, tra l’altro, ha mosso i primi passi come ballerino proprio con Turchi, studiando presso la sua scuola di ballo, tra le più rinomate a Roma. “Lui ha iniziato con me, ma non era un grande ballerino perché aveva dei problemi fisici. E mi ha fatto da assistente, mi dava una mano a casa. Faceva le pulizie e queste cose qui”, ha dichiarato il marito di Carmen Russo che ha messo così in discussione il talento di Garofalo.

Immediatamente la regia ha staccato bruscamente il collegamento ma le parole di Enzo Paolo hanno fatto il giro del web e tanti, tantissimi, si sono detti indignati. “Parlare in questo modo di una persona che non può nemmeno difendersi”, hanno sottolineato in molti, criticando così il breve filmato ancora disponibile in rete. Ad intervenire anche Marco Salvati, noto autore tv e storico collaboratore di Paolo Bonolis, che ha conosciuto Garofalo a Ciao Darwin, dove Marco ha lavorato per tanti anni come coreografo.

“Marco è stato un grande coreografo, cosa che Enzo Paolo non è stato. Ricordarlo così mi sembra irrispettoso”, ha commentato seccamente Salvati, ricevendo numerosi like di sostegno.

Chi era Marco Garofalo e perché è famoso

Nato a Roma nel 1956, Marco Garofalo era un coreografo e ballerino. Iniziò a ballare a 21 anni in seguito ad un infortunio al ginocchio che lo costrinse a interrompere la carriera nel mondo del calcio. Cominciò a lavorare in televisione alla fine degli anni Settanta dopo aver frequentato la scuola di danza di Enzo Paolo Turchi.

Nel 1989 cominciò la sua carriera di coreografo televisivo con Lascia o Raddoppia?. Fu lui a curare le esibizioni di popolari ballerine quali Lorella Cuccarini, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Heather Parisi, Natalia Estrada e Laura Freddi. Nel 2009 e nel 2010 Maria De Filippi lo scelse come insegnante di danza ad Amici.

Nel 1998 la nascita del figlio, Alessio Garofalo, che oggi gioca come terzino nell’Ebolitana Calcio, che disputa il campionato di Promozione.