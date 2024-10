Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi sbotta contro Helena (e il pubblico non ci sta)

Fonte: IPA Enzo Paolo Turchi sbotta al GF

“Le incomprensioni sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre”, citando un Federico Zampaglione d’annata. Saebbe meglio specialmente quando sei in diretta 24 ore su 24 e nulla sfugge agli occhi (e alle orecchie) del pubblico. Enzo Paolo Turchi ha avuto una reazione esagerata nei confronti della coinquilina Helena Prestes. E questo momento del Grande Fratello non è piaciuto a molti.

Enzo Paolo Turchi esagera al Grande Fratello

Sebbene gli ascolti di questa edizione del Grande Fratello non siano proprio idilliaci, resta il fatto che molti telespettatori e curiosi lo seguono con attenzione, captando momenti che molto spesso vanno al di là delle clip proposte di giorno in giorno dal sito ufficiale del reality. Che, a dirla tutta, tende a “nascondere” certe brutture.

Ma agli occhi e alle orecchie dei più attenti non sfugge nulla. Neanche un momento totalmente inaspettato che ha visto protagonista Enzo Paolo Turchi. Del celebre ballerino e coreografo si è parlato parecchio negli ultimi giorni, lui che è stato protagonista dapprima di un momento di crisi, con conseguente richiesta di abbandonare il gioco, e poi di un siparietto incomprensibile con la moglie Carmen Russo. Entrata per convincerlo a restare, non ha fatto altro che alimentare i sentimenti negativi del marito (salvo poi restare una settimana dentro la Casa).

Stavolta nel mirino di Turchi è finita Helena Prestes, modella sudamericana dal carattere tutto pepe che giusto stavolta è stata colta in un momento di totale tranquillità. Persino dolcezza, potremmo aggiungere. Le parole urlate del ballerino hanno colpito duramente la bella Helena (e anche il pubblico).

Le dure parole contro Helena Prestes

Impegnati nella consueta preparazione di una coreografia sotto la guida di una coppia fantastica della danza com’è quella formata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, gli inquilini si stavano concedendo un momento di pausa. È a questo punto che gli spettatori sintonizzati sulla diretta streaming del Grande Fratello hanno sentito lo scambio tra il ballerino e la modella.

“Se tu dici che fai le coreografie con me non va bene – si è sentito al di fuori dell’inquadratura -. Mi sembra poco corretto e poco intelligente. Se tu dici che vuoi fare le coreografie con me mi viene solo da ridere. C’è una mancanza di rispetto e devi rispettare come rispettano tutti quanti. E devi stare pure zitta perché io ho settantacinque anni e sessantaquattro di carriera. Tu non mi dici ‘Faccio io le coreografie’ perché tu non sei all’altezza neanche di dire ‘Buongiorno’ sulla danza. Te lo dico sinceramente”. Toni piuttosto alti e totalmente out of context.

La Russo ha provato a placare l’animo agitato del marito ma lui, in tutta risposta, ha rincarato la dose: “Dice che io non le do coraggio, ma che ti devo dare? Il coraggio di fare le coreografie?”. Ed ecco il cuore della discordia: la Prestes ha detto esattamente il contrario e Turchi non ha capito.

Tutto si è concluso così, con gli inquilini della Casa più spiata d’Italia pronti a riprendere gli allenamenti. Intanto, però, il pubblico non ha affatto gradito quanto visto, parlando di evidenti pregiudizi di Enzo Paolo Turchi nei confronti di Helena e dandogli del “cafone”. Signorini dedicherà un momento alla vicenda nella puntata in onda lunedì 14 ottobre?