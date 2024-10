Grande Fratello, cambio di programmazione: perché non va in onda giovedì 10 ottobre

Fonte: IPA Cambio di palinsesto per il Grande Fratello: quando andrà in onda

Ottobre segna un nuovo corso per il Grande Fratello. Il reality che ha definito intere generazioni di telespettatori su Canale 5, ora sotto la guida attenta di Alfonso Signorini, si prepara a cambiare marcia. La programmazione del doppio appuntamento settimanale – che fino a ora ha riempito le serate dei fan – è stata spazzata via con un colpo di scena che i fan più attenti, come vedremo, si aspettavano.

Il giovedì sera, che molti consideravano una certezza, scompare dalla griglia televisiva. Da qui in avanti, l’unico momento di incontro tra pubblico e concorrenti sarà il lunedì sera, quando la casa di Cinecittà continuerà a rivelare i suoi segreti e intrecci. Ma dietro questa decisione c’è ben più di una semplice scelta di palinsesto.

Grande Fratello, perché non va in onda giovedì

Mentre il Grande Fratello rinuncia alla sua seconda serata settimanale, Endless Love, la soap turca che ha conquistato il cuore di moltissimi telespettatori, prende il suo posto. La scelta di Canale 5 non è casuale: la seconda stagione di Endless Love sta per approdare sugli schermi italiani e, con i suoi intrecci passionali e i colpi di scena, promette di catturare l’attenzione del pubblico che, il giovedì sera, cerca emozioni intense.

La serie, così, prende le redini del prime time con la sua formula di amore, vendetta e tradimenti (argomenti non troppo lontani da quelli del gf), relegando il Grande Fratello al lunedì, come unica finestra settimanale sul reality.

La strategia di canale 5: evitare lo scontro diretto con Don Matteo

La scelta di Mediaset non è dettata solo dalla voglia di variare i contenuti, ma anche da una strategia più sottile: evitare lo scontro diretto con Don Matteo 14, il grande ritorno della fiction su Rai 1 con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica. Una sfida che poteva trasformarsi in una sconfitta sicura per il reality di Canale 5.

Con i suoi milioni di spettatori fedeli, la fiction religiosa è una delle produzioni più amate della televisione italiana, e il Grande Fratello, pur vantando buoni risultati (circa 2,3 milioni di telespettatori per un 19% di share) non può permettersi di perdere terreno.

Grande Fratello, addio anche alla striscia quotidiana pomeridiana

Le novità non finiscono qui. La rimodulazione del palinsesto coinvolge anche la fascia pomeridiana. A partire da ottobre, infatti, la consueta striscia del Grande Fratello che andava in onda nel primo pomeriggio su Canale 5 verrà sospesa.

Il motivo è presto spiegato: l’arrivo del daytime di Amici 24, che prenderà il suo posto con le vicende dei giovani talenti. Ciò significa che i fan del reality show potranno seguire le avventure della casa più spiata d’Italia solo al mattino, subito prima della storica soap Beautiful.

Una sola puntata, ma più intensa

Il Grande Fratello si ritrova quindi a giocare una partita diversa, puntando su una singola serata per mantenere alta la curiosità del pubblico. Una mossa rischiosa, certo, ma che potrebbe rivelarsi vincente: meno appuntamenti possono significare una maggiore attesa, e quindi un’attenzione più concentrata da parte del pubblico.

Non è proprio una sorpresa. Negli anni passati, il Grande Fratello ha spesso avuto il doppio appuntamento settimanale, ma non è una novità che a metà stagione si verifichino modifiche nel palinsesto. Anche quest’anno, il format è partito con due serate (lunedì e giovedì), ma come già accaduto nelle edizioni precedenti, la puntata del giovedì viene eliminata verso ottobre o novembre.