Don Matteo 14, anticipazioni e novità: le rivelazioni di Raoul Bova

Fonte: Getty Images Raoul Bova

Si prospettano molte novità per la prossima stagione della fiction Don Matteo, in onda da giovedì 17 ottobre in 10 prime serate su Rai Uno. A regalare qualche anticipazione ai fan, è stato proprio Raoul Bova, che nella serie veste i panni del protagonista Don Massimo. L’interprete romano ha raccolto il testimone di Terence Hill, regalando nuova linfa allo show: sarà proprio il suo personaggio a riservare le sorprese maggiori al pubblico, ma non mancheranno new entry nel cast e nuovi misteri da risolvere.

Don Matteo 14, le rivelazioni di Raoul Bova

È un momento magico per Raoul Bova. Dopo la partecipazione alla serie Emily in Paris, l’attore è pronto a vestire la tonaca di Don Massimo nella quattordicesima stagione di Don Matteo. Le nuove puntate, 10 prime serate in onda su Rai1 ogni giovedì dal 17 ottobre, si preannunciano ricche di novità e nuovi ingressi, come ha raccontato all’ANSA proprio il protagonista della fiction: “Capiremo molte cose su Massimo nei nuovi episodi grazie al suo rapporto con Giulia (Federica Sabatini, ndr), la sorella che arriva a Spoleto e che lui accoglie in canonica nonostante il passato difficile che li divide e i problemi di lei con la giustizia”.

Fonte: Ansa

Il sacerdote, quindi, si troverà a fare i conti con il proprio passato, mettendo in discussione molte delle sue scelte: “Il perdono non è una cosa così scontata. Anche un sacerdote si pone delle domande, soprattutto se ha preso i voti tardi, come don Massimo, che è un ex carabiniere. E’ un essere umano, al perdono bisogna sapergli dare il giusto significato, non giudicare con presunzione, rancore, o alterigia”. Dubbi e domande che, a detta di Bova, renderanno Don Massimo più credibile e vicino alle persone, che in questo modo potranno comprendere come anche i preti possano nutrire incertezze.

Le anticipazioni e i nuovi personaggi di Don Matteo 14

La prossima stagione di Don Matteo si aprirà con un episodio molto felice: “Tutto avrà inizio con un doppio matrimonio officiato da me, quello tra Anna e Marco e quello tra Nino ed Elisa. La cerimonia viene ostacolata da non pochi contrattempi” ha specificato Raoul Bova. Ma le novità riguarderanno anche il cast della fiction, con alcune new entry a cambiare le carte in tavola.

Tra gli ingressi della 14esima stagione, ci sono il nuovo Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e la nuova Pm Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger), oltre alla già citata sorella di Don Massimo (Federica Sabatini). A loro si aggiunge Bart, un bambino a cui presta il volto Francesco Baffo e che seguirà le lezioni di catechismo del protagonista: “Sì è creata una bellissima intesa sul set. Orami Don Matteo è una grande famiglia, ci vogliamo tutti molto bene” ha precisato ancora l’attore.

Gli appassionati della fiction, orfani di Terence Hill da ormai due stagioni, ritroveranno anche alcuni dei loro beniamini, alle prese con nuove esilaranti avventure. Sono stati infatti confermati Nino Frassica, Nathalie Guetta e Francesco Scali. Rivedremo quindi i loro personaggi: il Maresciallo Cecchini, la perpetua Natalina e Pippo, il segretario. Insomma, non rimane altro che attendere il prossimo 17 ottobre.