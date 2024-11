Don Matteo 14 sospeso, perché non va in onda giovedì 14 novembre

La quinta puntata di "Don Matteo 14" non va in onda il prossimo giovedì. L'appuntamento con Raoul Bova cambia giorno e per un buon motivo

Fonte: Ansa Nino Frassica è il maresciallo Cecchini in "Don Matteo"

Don Matteo 14 non tornerà con il consueto appuntamento del giovedì settimana prossima. Il 14 novembre non andrà in onda e la nuova puntata che vede il ritorno del Don Matteo originale, cioè Terence Hill, slitta. Perché questa sospensione del giovedì?

Don Matteo 14, perché salta la puntata di giovedì 14 novembre

Gli spettatori che stavano guardando la quarta puntata di Don Matteo 14, La luce del mondo, trasmessa su Rai 1 in prima serata il 7 novembre, hanno scoperto in diretta che la serie con Raoul Bova e Nino Frassica, avrebbe saltato l’appuntamento col prossimo giovedì. La programmazione è stata modificata senza di fatto alcun preavviso e malgrado gli ascolti siano alle stelle, dato che la serie ha raggiunto ben 4 milioni di spettatori. Quindi, la nuova programmazione non ha nulla a che vedere con lo share. Don Matteo è sempre una garanzia di successo.

La sospensione della fiction però è solo momentanea. Ai fan di Don Matteo è chiesto di cambiare le loro abitudini televisive e di aspettare una quindicina di giorni, ossia giovedì 21 novembre.

Il motivo di questo cambio di palinsesti è dovuto al fatto che Rai 1 giovedì 14 novembre trasmetterà la Nazionale di calcio con la partita Belgio-Italia, per la UEFA, Nations League. E così davanti agli Azzurri, Raoul Bova e compagnia deve fare un passo indietro e lasciare loro lo spazio. D’altro canto, il calendario dei match è fissato da tempo.

Don Matteo 14, anticipazioni della puntata del 21 novembre: il ritorno di Terence Hill

Il 21 novembre ritroveremo Terence Hill nella quinta puntata di Don Matteo 14, intitolata La strada giusta. Nel precedente episodio abbiamo visto arrivare a Spoleto Martina, la nipote adolescente di Cecchini, interpretata da Roberta Volponi. Ad accompagnarla dal nonno è stato l’ex capitano Giulio Tomasi, ossia Simone Montedoro che, proprio come Insinna, è ricomparso anche se solo per qualche scena nella celebre fiction.

Intanto, Cecchini (Nino Frassica) si è messo all’opera per aiutare l’attuale capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) a riconquistare la PM che sta per risposarsi. Ma come sempre le soluzioni del maresciallo, per quanto fantasiose e brillanti nella teoria, nella pratica ottengono il risultato opposto. E così Martini si ritrova a baciare Giulia, la sorella di Don Massimo, interpretata da Federica Sabatini.

Nella quinta puntata Martini si convince che Giulia stia aiutando il fidanzato in carcere. Intanto, la PM si sta per sposare, ma poco prima del fatidico sì, i carabinieri fermano il futuro marito. Per quanto riguarda Cecchini, si sta avvicinando il suo compleanno e intuisce che gli stanno organizzando una festa a sorpresa cui dovrebbe partecipare Don Matteo, quello vero, ossia Terence Hill, come si è visto nelle anticipazioni di puntata.