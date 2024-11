Ascolti tv del 7 novembre, Don Matteo, Raoul Bova protagonista assoluto

Fonte: Ansa Raoul Bova

Il giovedì sera su Rai 1 c’è Don Matteo 14 e gli ascolti tv sono tutti sintonizzati lì. Canale 5 contropropone Endless Love, mentre su Italia 1 tengono banco Le Iene.

Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Don Matteo 14, intitolata La luce del mondo. Una liceale è caduta dal tetto della scuola e si sospetta che la causa sia legata ad una delle tante challenge che girano in rete. Don Massimo (Raoul Bova), in veste di professore di religione, cerca di parlarne con i suoi studenti, senza grandi risultati. Mentre il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) è alle prese con un’altra adolescente, sua nipote Martina, che arriva a Spoleto a causa di problemi a scuola. Roberta Volponi, insieme a Federica Sabatini, è una delle new entry di questa stagione.

Su Italia 1 Le Iene presentano: Inside si sono occupate di surriscaldamento globale, di “negazionismo climatico”, di inquinamento urbano e aereo. Mentre su Rete 4 Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio ha intervistato il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Al vaglio, i risultati del voto negli Stati Uniti, le sue ripercussioni sull’economia globale e la questione migranti.

Su Rai 2 è andato in onda il film Pompei e su Rai 3 Splendida Cornice condotto da Geppi Cucciari, tra gli ospiti della serata, lo scrittore e giornalista Antonio Scurati, l’attore e conduttore Claudio Bisio, lo scrittore Paolo Di Paolo, il drammaturgo Andrea Pennacchi e il musicista Paolo Fresu.

Prima serata, ascolti tv del 7 novembre: Don Matteo stravince

Su Rai 1 Don Matteo 14 incolla al piccolo schermo 4.040.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.461.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 Pompei intrattiene 699.000 spettatori pari al 3.7%.

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside interessa 727.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Splendida Cornice ottiene 878.000 spettatori e il 5.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.016.000 spettatori (7.2%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 870.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 la partita di Europa League – Manchester United-PAOK ottiene 483.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 389.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time, dati del 7 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.374.000 spettatori (21.2%), mentre Affari Tuoi raduna 5.502.000 spettatori (25.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.977.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 599.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.174.000 spettatori (5.6%) nel primo episodio e 1.372.000 spettatori (6.5%) nel secondo episodio.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.325.000 spettatori (6.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.628.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.107.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 1.093.000 spettatori e il 5.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.876.000 spettatori (8.7%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 561.000 spettatori con il 2.6% nella prima parte di 18 minuti e 672.000 spettatori con il 3.1% nella seconda parte.

Ascolti tv Preserale, dati del 7 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.947.000 spettatori pari al 20.6%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.004.000 spettatori pari al 22.9%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.279.000 spettatori (16.9%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.599.000 spettatori (21.5%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (484.000 – 3.8%), Gormiti – The New Era totalizza 141.000 spettatori con l’1% nel primo episodio e 151.000 spettatori con lo 0.9% nel secondo episodio, mentre Medici in Corsia conquista 340.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 386.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 488.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.584.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.085.000 spettatori (5.4%) e Viaggio in Italia sigla 1.045.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 La Promessa interessa 991.000 spettatori (5.1%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 268.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 424.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (276.000 – 2.1%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 450.000 spettatori con il 2.3%.