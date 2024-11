Chi è Roberta Volponi che interpreta la nipote di Cecchini in Don Matteo 14

Fonte: IPA Roberta Volponi

La 14esima stagione di Don Matteo si arricchisce di nuovi personaggi ed interpreti: nella quarta puntata della fiction, in particolare, farà il suo ingresso in scena Martina, nipote del Maresciallo Cecchini. Ad interpretarla, è Roberta Volponi: scopriamo chi è questa giovanissima attrice e quali sono stati i progetti più importanti della sua carriera.

Chi è Roberta Volponi, l’attrice che interpreta Martina Tommasi

Tra le new entry della 14esima stagione di Don Matteo, c’è anche Roberta Volponi, attrice giovanissima chiamata a vestire i panni di Martina Tommasi. Complice anche l’età, non si hanno molte notizie sull’inteprete, che vanta comunque già un discreto curriculum. Prima di approdare alla fiction di Rai Uno, Roberta ha recitato in altre due famose serie tv: Blanca, in cui ha vestito i panni della protagonista da giovane, e Viola come il mare, accanto a Francesca Chillemi e Can Yaman. Al cinema, invece, è stata protagonista di due pellicole di successo: Volevo un figlio maschio, con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua, e Bentornato presidente, accanto a Claudio Bisio. Anche sui social, l’attrice ha un profilo chiuso, dimostrandosi molto riservata e attenta alla privacy.

Probabilmente, tuttavia, quello con Don Matteo è l’appuntamento più importante della carriera di Roberta: il suo personaggio, Martina Tommasi, sembra infatti destinato ad avere un ruolo chiave nella fiction. Martina è infatti la 16enne figlia del Capitano Tommasi, nonché nipote del Maresciallo Cecchini. Il padre decide di rimandarla a Spoleto a causa di alcuni problemi a scuola, legati anche alla sua natura chiusa e scontrosa. Il ritorno in Umbria, tuttavia, sarà per lei un’ottima occasione per capire chi fosse sua madre, anche grazie ai racconti del nonno.

La nuova stagione di Don Matteo con Raoul Bova

La 14esima stagione di Don Matteo va in onda su Rai Uno dallo scorso 17 ottobre ogni giovedì, con Raoul Bova nei panni di protagonista. All’attore romano è toccata l’ardua impresa di sostituire Terence Hill, ma la sfida si può considerare vinta: la fiction continua a far registrare ascolti molto alti, con uno share mai al di sotto del 23%. Il merito va senza dubbio ad un team ormai consolidato, in cui si difendono molto bene anche le new entry, ovvero il nuovo Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) , nuova Pm Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger), e anche la sorella di Don Massimo (Federica Sabatini).

“Si è creata una bellissima intesa sul set. Orami Don Matteo è una grande famiglia, ci vogliamo tutti molto Bene” ha spiegato Raoul Bova parlando del clima dietro le quinte della serie, che si appresta ad affrontare anche temi di grande attualità e complessità, come quello del perdono: “Non è una cosa così scontata. Anche un sacerdote si pone delle domande, soprattutto se ha preso i voti tardi, come don Massimo, che è un ex carabiniere dei gruppi speciali ed è stato segnato da un trauma. E’ un essere umano, al perdono bisogna sapergli dare il giusto significato, non giudicare con presunzione, rancore, o alterigia”. Un passato tormentato, che anche gli spettatori stanno scoprendo poco alla volta davanti alla tv.