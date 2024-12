Don Matteo 15 si farà, Raoul Bova saluta dopo l’episodio finale: “Grazie al pubblico”

Fonte: IPA Raoul Bova

La bicicletta di Don Matteo e una certezza, solida, che ci rincuora: la 15ª stagione si farà. A rivelarlo è stato il supervisore alla sceneggiatura Mario Ruggeri a poche ore dalla messa in onda degli episodi finali, che hanno visto concludersi una serie difficile – con tanti addii importanti – ma che avrà un seguito. Le nuove storie sono già in fase di scrittura mentre si conosce già il periodo in cui saranno trasmesse. Si parla già della primavera 2026, circostanza che deve essere però confermata in sede di presentazione dei palinsesti Rai. Il protagonista sarà ancora lui, Raoul Bova, già riuscito in un’impresa per molti impensabile: far sopravvivere la fiction di Lux Vide all’addio di Terence Hill, che ogni tanto ritorna, ma che ha inevitabilmente chiuso un ciclo importantissimo per uno dei prodotti di punta di Rai1.

Quando torna Don Matteo 15

Non ci sono pericoli di sorta: la nuova stagione di Don Matteo si farà. E con gran parte del cast confermato, stando a quanto hanno rivelato gli sceneggiatori. La scrittura delle nuove storie è già ripresa con il solito ritmo mentre mancherebbe ancora la conferma della Rai. Si parla comunque di un lavoro sulla lunga distanza, dato che l’edizione 15 non andrà in onda prima della primavera 2026: per smaltire le emozioni appena vissute c’è tempo.

Le riprese inizieranno invece nella primavera 2025 e, come rivela Ruggeri in un’intervista, si dovrebbe lavorare sulla crisi di Don Massimo (Raoul Bova) e sull’approfondimento delle storie dei nuovi protagonisti che dobbiamo ancora imparare a conoscere. A confermare che ci sarà un nuovo blocco di episodi è anche il profilo Instagram ufficiale della serie, che parla apertamente di un arrivederci senza lasciare spazio a troppi dubbi.

I saluti finali di Raoul Bova

“Un affettuosissimo abbraccio e ringraziamento a tutti voi colleghi e compagni di lavoro, grandi professionisti di passione e amore, complicità, supporto reciproco, dalle luci che tanto hanno creato atmosfere magiche, al suono i costumi, la produzione. Grazie a Consuelo e la @volver.actor per essermi stata sempre vicino specialmente nei momenti difficili e a Marco, mio grande Amico sempre presente. Un ringraziamento speciale a Francesca e Beatrice che tanto hanno contribuito al look e al trucco, così necessario, non solo per coprire i segni della stanchezza ma per alimentare ogni giorno con il loro sorriso e la loro allegria il mio cuore. Grazie a voi pubblico per essere sempre al nostro fianco ,ispirando il nostro gruppo editoriale. Ognuno di voi è parte di noi”, ha scritto Raoul Bova su Instagram, che si congeda così dal pubblico in attesa del graditissimo ritorno.

Di certo non è stato facile per lui, raccogliere l’eredità di Terence Hill che col passare degli anni era diventato praticamente iconico. L’ha fatto con grande umiltà e con la consapevolezza che non poteva essere il suo sostituto. Nessuno l’ha mai pensato né tantomeno gli è stato imposto. E il successo del nuovo Don Matteo si è ripetuto, con un occhio sempre rivolto al passato ma con lo sguardo che punta in avanti.

“E per non farci mancare niente, chiudiamo il cerchio con il regalo più bello: l’anima di questa serie… la bicicletta di Don Matteo! Grazie a tutti per averci seguito con affetto e passione, abbiamo riso insieme ai protagonisti di questa stagione e ci siamo emozionati insieme a voi! Arrivederci alla prossima stagione…”, scrive la produzione. E, quindi, non ci resta che aspettare.