Fonte: Ansa Raoul Bova

Una sola data: 7 gennaio 2000. Da qui è partito il lunghissimo corso di Don Matteo, la prima fiction che ha cambiato per sempre le sorti della carriera di Terence Hill. E sì, perché il volto dei più coinvolgenti spaghetti western, quasi tutti recitati al fianco di Bud Spencer, ha dismesso i panni del pistolero indefesso per vestire quelli di un simpatico e brillante sacerdote di provincia. L’abito nero e la bicicletta che sfreccia per le strade di Spoleto sono diventate ben presto un simbolo, facendo dimenticare quello che era stato – o, quantomeno, accettare il cambiamento – per abbracciare la bizzarra novità che è durata per 13 stagioni. Quel set l’ha lasciato da un po’ per dedicarsi alla famiglia e a se stesso, ma ora è pronto a tornare per fare una bella sorpresa al pubblico che non ha smesso di aspettarlo.

Don Matteo 14, quando torna Terence Hill

Le puntate di Don Matteo 14 sono finite in pausa forzata. La fiction di Rai1 ha infatti saltato un turno settimanale per lasciare spazio alla partita tra Italia e Belgio disputata nell’ambito del torneo UEFA Nations League, malgrado inizialmente fosse stato promesso che la puntata sarebbe andata in onda il 12 novembre. Il pubblico della fiction, che ora vede Don Massimo (Raoul Bova) come protagonista, non deve però aspettare molto per assistere alle nuove puntate, benedette dal ritorno di Terence Hill.

Lo storico protagonista è infatti pronto a tornare in occasione del compleanno del Maresciallo Cecchini, per il quale viene organizzata una festa a sorpresa benché tra i grandi sospetti del festeggiato. È in questa occasione che fa ritorno Terence Hill, quindi nella puntata in onda il 21 novembre, e proprio per festeggiare il suo amico dopo una lunga assenza. C’è grande attesa per quest’evento, che comunque non giunge inaspettato, ma rivederlo sullo schermo sarà inevitabilmente una grande emozione.

Quando torna in onda Don Matteo

Come abbiamo anticipato, la messa in onda della nuova puntata in cui sarà presente anche Terence Hill è prevista per il 21 novembre, in prima serata, su Rai1. Non ci vorrà poi tanto per assistere al ritorno del personaggio che ha contribuito al successo della fiction e che in gran parte ne ha determinato la lunghissima vita che non accenna a fermarsi. Le riprese sono continuate perfino dopo che lui ha deciso di lasciare il set, con una decisione fermissima che non ha lasciato spazio ai ripensamenti.

Aveva però richiesto che la serie cambiasse formula e fosse proposta con meno puntate, magari con 4 grandi episodi predisposti come un film, ma la produzione ha preferito muoversi in un’altra direzione. Da qui la scelta di introdurre gradualmente Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, che col tempo sta raccogliendo il giusto successo e sta iniziando a ottenere la fiducia del pubblico. Non era facile, vista la lunga storia che la fiction di Lux Vide si porta sulle spalle, ma si sta rivelando molto bravo a interpretare il personaggio che è stato scritto come l’opposto di Don Matteo. L’operazione, si può dire senza timore di smentita, è davvero riuscita.