Endless Love, la nuova serie turca: trama, cast e dove vederla

Fonte: Getty Images Neslihan Atagül, protagonista di "Endless Love"

Novità e cambi nel pomeriggio di Canale 5: arriva Endless Love, la serie televisiva turca che raccoglierà l’eredità Terra Amara e racconta una storia d’amore coinvolgente, tanto da aver già ottenuto il riconoscimento degli Emmy Awards. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

“Endless Love”, la trama

Endless Love, il cui titolo originale è Kara Sevda, è la serie televisiva turca pluripremiata che si fa spazio all’interno del pomeriggio di Canale 5. La storia racconta l’amore travolgente tra due giovani provenienti da mondi diversi, ostacolati dalle loro famiglie. Kemal è nato in una famiglia semplice e studia ingegneria mineraria, mentre la bella Nihan è un’illustratrice parte di una famiglia benestante e potente. Nihan è da sempre una ragazza molto razionale, ma dal momento in cui il giovane Kemal entra nella sua vita inizia a vedere le cose diversamente.

La serie inizia con l’incontro casuale di Kemal e Nihan su un autobus: tra i due nasce da subito una grande intesa, che però viene ostacolata da una serie di colpi di scena che mettono a repentaglio il loro amore. La famiglia di Nihan si trova in una situazione finanziaria difficile che spera di risolvere grazie ad affari rischiosi: Onder, il padre di Nihan, rischia la bancarotta e decide insieme alla moglie Vildan a mettersi in affari con Galip Kozcuoglu e il figlio Emir, un uomo avido e arrogante che nutre un amore tossico per Nihan. A un mese dal loro primo incontro, però, le strade di Kemal e Nihan, quasi per magia, si incrociano una seconda volta.

“Endless Love”, il cast

Endless Love è l’unica serie tv ad aver ricevuto riconoscimenti internazionali nella storia televisiva della Turchia: oltre ad aver vinto l’Emmy nel 2015, la serie è stata distribuita in più di 110 paesi ed è stata doppiata in oltre 50 lingue. Un successo attribuibile alla bellezza della storia e alla bravura dei suoi attori.

Oltre alla bellissima Neslihan Atagül, nel ruolo di Nihan, e Burak Özçivitche interpreta Kemal, il cast include anche volti già conosciuti: Kerem Alisik, noto per il suo ruolo di Fekeli in Terra amara, e Rüzgar Aksoy, interprete di Ercüment Akman. Tra le guest star spicca anche il nome di Melissa Aslı Pamuk, riconosciuta dal pubblico italiano per il suo ruolo in La ragazza e l’ufficiale. Un cast che si aggiunge alle sorprendenti location della serie: le riprese principali sono state girate a Istanbul, mentre altre hanno come sfondo il pittoresco comune di Zonguldak.

“Endless Love”, dove e quando va in onda

La prima puntata di Endless Love è in arrivo lunedì 11 marzo alle ore 14:10 su Canale 5 prendendo il posto di Terra amara, che animerà il palinsesto di Rete 4. Come sempre, ogni puntata, che andrà in onda ogni pomeriggio, potrà essere vista anche in streaming Mediaset Infinity.

L’edizione turca della serie è composta da due stagioni e 74 episodi, della durata di circa 120-140 minuti ciascuno. Come già accaduto in precedenza, Mediaset potrebbe dividere ogni episodio in più parti, allungando così il numero totale di puntate che, nell’edizione italiana, potrebbe essere circa di 244.