Fonte: IPA Carmen Russo

Carmen Russo è stata una delle protagoniste della scorsa puntata di Grande Fratello, visto che, in occasione del suo compleanno, è stata chiamata per fare una sorpresa al marito, Enzo Paolo Turchi, amato concorrente dell’edizione attuale del reality show. La ballerina ha potuto salutare il suo compagno di vita, attraverso un oblò di plexiglas e ha spento, idealmente, le candeline, insieme a lui. L’apprezzatissima coppia, però, non si è potuta davvero riabbracciare e, secondo le ultime indiscrezioni, la produzione del reality show, avrebbe deciso di porre rimedio a questa situazione.

Secondo i rumors, infatti, Carmen Russo potrebbe fare il suo ingresso nella casa, ma non solo per una semplice visita al marito. La ballerina, infatti, dovrebbe rimanere nello studio televisivo per diversi giorni.

Carmen Russo di nuovo al Grande Fratello

Carmen Russo è una delle showgirl più amate del panorama televisivo italiano e, insieme al marito Enzo Paolo Turchi è parte di una delle coppie più longeve e seguite del piccolo schermo. I due hanno sempre dimostrato il loro grande legame sentimentale, anche nel corso delle reciproche partecipazioni all’Isola dei Famosi e della recente esperienza da concorrente del Grande Fratello della ballerina.

Anche Enzo Paolo Turchi, adesso, si trova recluso nella Casa più spiata d’Italia e ha, diverse volte, espresso la mancanza della sua famiglia e la volontà di riabbracciarli presto. Proprio per fare contento il gieffino, tra i più apprezzati dal pubblico da casa, la produzione avrebbe deciso di fare entrare Carmen Russo al Grande Fratello, nel corso della puntata del 7 ottobre 2024.

Ma l’amata ballerina non resterà nella casa solo per qualche ora, come di consueto, anzi probabilmente potrà essere spiata dai telespettatori per ben tre giorni. Secondo le indiscrezioni, Carmen Russo, quindi, abbandonerà la casa più spiata d’Italia solo nel corso della puntata del giovedì sera del reality show, come svelato da Davide Maggio. Non si esclude che la presenza della ballerina potrebbe essere anche un traino per il programma televisivo che, ancora, non ha fatto del tutto presa nei telespettatori.

Carmen Russo, i commenti sugli inquilini del Grande Fratello

L’ingresso, seppure breve, di Carmen Russo nella casa del Grande Fratello potrebbe portare, in ogni caso, delle nuove dinamiche e un po’ di scompiglio nella casa, anche perché la ballerina, di recente, ha raccontato, durante un’intervista a Novella 2000, la sua opinione su diversi protagonisti del reality show.

L’amata showgirl ha svelato, infatti, di essere sorpresa dal percorso di Iago Garcia, che trova sempre molto diretto e acuto: “Chi mi sta sorprendendo piacevolmente è l’attore spagnolo Iago Garcia, lo trovo un uomo molto profondo e che ha tante cose da dire. Anche i discorsi che fa mi piacciono, sono diretti, intelligenti”.

Ma Carmen Russo ha svelato anche il nome di un altro gieffino, che apprezza particolarmente. Si tratta di Tommaso Franchi che, secondo l’esperta di danza, è sincero e prezioso per lo show televisivo: “E poi Tommaso Franchi, l’idraulico toscano. Lo vedo sincero e dall’animo buono. Ancora giovane ma molto riflessivo, potrebbe essere una rivelazione. Questo è senza dubbi un valore aggiunto al programma”.