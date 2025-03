Fonte: IPA Alfonso Signorini

Ci siamo: questa sera, lunedì 24 marzo 2025, il Grande Fratello torna la sua 41ª diretta, quella che segna l’attesissima semifinale. L’ultima puntata del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini andrà infatti in onda il 31 marzo e decreterà il vincitore assoluto di questa edizione. Ma prima di arrivare alla resa dei conti, i concorrenti ancora in gioco devono superare l’ultimo, decisivo televoto. I finalisti già confermati sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, mentre tre inquilini si giocano tutto in nomination: Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio. Il pubblico da casa ha ora il compito di scegliere chi salvare e regalare l’accesso alla finalissima. Chi ce la farà? Chi sarà costretto a lasciare la Casa a un passo dal traguardo? I pronostici e i sondaggi danno qualche indizio, ma come sempre, l’ultima parola spetta ai telespettatori.

Grande Fratello, i risultati dei sondaggi del 24 marzo

Quella del 24 marzo sarà di certo una serata decisiva per il Grande Fratello: il televoto decreterà l’ultimo finalista prima della grande puntata conclusiva del 31 marzo. Il pubblico è così chiamato a rispondere alla fatidica domanda: Chi vuoi salvare?, scegliendo tra Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio. Il meno votato dovrà dire addio alla Casa e ai sogni di vittoria, uscendo definitivamente dal gioco.

A poche ore dalla 41ª diretta, i sondaggi indicano un netto vantaggio per Helena Prestes, che domina con il 70,28% delle preferenze espresse dai votanti. A seguire, ma con un distacco significativo, troviamo Luca Giglioli al 15,88% e Chiara Cainelli al 13,84%. La situazione sembra chiara, ma nel Grande Fratello nulla è mai scontato: basterà un colpo di scena dell’ultimo minuto per ribaltare il risultato.

Chi va in finale

Qualora i sondaggi dovessero trovare la conferma anche da parte del televoto ufficiale, Helena Prestes – rientrata con il mega ripescaggio – potrebbe conquistare un posto in finale che il pubblico aspetta da tempo, mentre uno tra Luca Giglio e Chiara rischierebbe di dover dire addio definitivamente alla Casa del Grande Fratello. Ma nulla è scontato: nelle ultime settimane, le percentuali hanno spesso riservato sorprese, lasciando il pubblico incredulo di fronte a risultati che sembrano essere fortemente influenzati dalle scatenate fanbase che proprio in queste settimane sono state oggetto di attenzione anche da parte di Striscia la notizia.

Il televoto di questa sera è più che mai fondamentale: il pubblico è chiamato a esprimere la propria preferenza per salvare uno dei concorrenti in nomination. A contendersi la permanenza nella Casa sono Helena, Chiara e Giglio, ma solo chi otterrà più voti avrà la certezza di proseguire l’avventura. Chi si salva avrà quasi sicuramente un posto in finale, ma niente è davvero conquistato e per nessuno di loro: non è escluso che durante la diretta vengano annunciati televoti flash per definire a sorpresa gli ultimi finalisti.

Secondo sondaggi di ForumFree, Helena sarebbe in vantaggio e la più probabile candidata alla finale della prossima settimana. Situazione più incerta e da definire, invece, per Chiara e Giglio, che si trovano a distanza ravvicinata nelle percentuali. Il testa a testa tra loro rende impossibile fare previsioni certe: tutto dipenderà dal voto del pubblico fino all’ultimo secondo.