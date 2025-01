Escono, rientrano, riescono, entrano di nuovo. Insomma, la Porta Rossa del Grande Fratello non si chiude mai. Nemmeno per quelli che hanno deciso volontariamente di lasciare il gioco, come Jessica Morlacchi, o Helena Prestes, eliminata da un televoto considerato ambiguo nella puntata del 13 gennaio 2025. E così, col ritorno del doppio appuntamento al giovedì, si moltiplica la possibilità dei faccia a faccia con i concorrenti ancora in gioco. Ma come abbiamo giudicato la puntata del 16 gennaio? Scopriamolo insieme.

Il confronto tra Lorenzo Spolverato e il guru della moda, voto: 5

Se n’è parlato per tutta la settimana e finalmente è arrivata la resa dei conti. Lorenzo Spolverato, che si è trovato di fronte anche una furibonda Helena Prestes, ha scoperto chi fosse il famigerato guru della moda di cui si è tanto parlato. Saro Mattia Taranto ha così deciso di varcare la Porta Rossa per raccontare la sua verità, mettendoci la faccia come direbbe Alfonso Signorini, ma il faccia a faccia non è andato come ci saremmo aspettati.

“Siamo andati all’after party, abbiamo bevuto, dopo aver bevuto lì ti ho accompagnato a casa, poco prima che me ne andassi. Quella sera è successo che dopo prima che mi salutassi, mi hai dato un bacio, ma non un bacio, un bacio passionale”, ha affermato il guru, mentre Spolverato lo guardava con due occhi grandi come due cipolle: “Facciamo mente locale. Ma sei tu il guru della moda?. Ma anche volendo, perché tu saresti il guru della moda? Mi viene da ridere, perché sembra una barzelletta. Dimmi perché non dovrei dirlo. Non mi vergogno di niente“.

A smorzare la tensione sono state le opinioniste in studio, che hanno chiesto come mai la loro storia non sia andata avanti vista la grande chimica che Saro Mattia Taranto aveva dichiarato inizialmente: “Saro io vorrei chiederti. Ma tu perché sei lì? Sarà un po’ di vanità no. È passato più di un anno da questa famosa sera, perché io mi sono documentata bene su questa cosa. Stasera che messaggio è il tuo? Vuoi dire a Shaila che non è affidabile”, ha chiesto Cesara Buonamici, che si è sentita rispondere con queste parole: “Io non mi sono mai nascosto, ho trovato genitori e famiglia fantastici, ci sono meno persone che si nascondono e sarebbe stato bello diffondere un messaggio di posso baciare chi voglio. Sarebbe stato più bello se tu non lo avessi negato e avessi detto solo che non ti era piaciuto”. Ma Spolverato nega ancora. Niente da fare.

Jessica Morlacchi torna nella Casa, voto: 0

L’artista romana è uscita volontariamente dalla Casa dopo che la produzione l’aveva sottoposta a un provvedimento che non aveva accettato. Questa sera ne ha per tutti e in particolare per Amanda Lecciso, che continua a considerare finta nei suoi confronti. Le due parevano contendersi l’attenzione di Luca Calvani, che ha un compagno fuori che non vuole tradire, mentre l’ex bassista dei Gazosa non riesce proprio a mollare la presa quando si tratta di Lecciso. “Non ho più visto la persona che ho conosciuto all’inizio. Abbiamo riso tanto, ma poi ho visto una parte di te che non mi è piaciuta”, dice Amanda, mentre Calvani le raggiunge nella Mistery Room.

“Non so perché stai andando in giro a dire che mi sono infilata nel tuo letto, casomai sei tu che ti sei infilato nel mio”, dice Morlacchi al suo ormai ex amico, col quale pare non avere proprio più niente in comune. “Eri una mia amica e ti ho tenuta stretta perché ti volevo bene. Ti sei sottratta al giudizio del pubblico e del Grande Fratello, e ora vieni qui a parlare”, spiega lui, che poi se ne va irritato con fare attoriale, trovando l’appoggio perfino di Alfonso Signorini che non lo rimprovera e anzi lo ringrazia per il momento appena andato in onda.

L’incontro di Tommaso Franchi con la mamma, voto: 10

Finalmente un momento di tenerezza. Tommaso Franchi, uno tra i primi a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello e oggi protagonista insieme a Mariavittoria Minghetti, ha potuto riabbracciare la sua mamma: “È bellissimo essere qui amore. Sono quattro mesi che rido con te, ballo con te, piango con te, quattro mesi che gioco con te. Sei bravissimo, stasera mi sento come quando andavo ai colloqui a scuola. Sei da 10 e lode, sono fiera di te, mi rendi una mamma fiera. Te la puoi giocare alla grande, ma per me hai già vinto”.

Mamma Ginevra ha anche conosciuto la donna di cui si è innamorato suo figlio, che è un po’ più matura di lui: “Il papà di Tommaso è più giovane di me, l’età non conta in amore”, ha detto rispondendo alla domanda di Alfonso Signorini sulla differenza d’età. Che dire: la strada è più che spianata e non resta loro che vivere a pieno questo amore che sta iniziando a renderli felici.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli genitori, voto: 10+

Si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello e qui si sono innamorati. E in pochi hanno creduto nella loro coppia che invece dura dopo molti anni dal primo bacio. Il 10 gennaio sono diventati genitori del piccolo Kian, che hanno chiamato così in onore delle origini persiane di Giulia Salemi e che significa Re. “Fuori dal Grande Fratello c’è la vita vera e c’è una gioia che voglio condividere con voi. Giulia e Pierpaolo sono diventati genitori di Kian! Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti proprio in quella Casa. Anche loro sono stati come Lorenzo e Shaila, Mariavittoria e Tommaso, Giglio e Yulia, una delle coppie del Grande Fratello su cui nessuno puntava un euro e invece loro stanno insieme e hanno fatto un bambino meraviglioso“, ha spiegato Alfonso Signorini.

I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno poi scherzato con il conduttore: “Non ti chiediamo di fare il padrino perché sei troppo occupato”, hanno concluso. Il piccolo è nato qualche giorno fa ma insieme hanno voluto tenere riservata la notizia fino a quando non si sono sentiti pronti di condividerla con il pubblico. Il bambino ha il doppio cognome, prima quello della mamma e poi quello del papà: Kian Salemi Pretelli.