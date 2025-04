Maria Teresa Ruta, il retroscena sul matrimonio con Goria: “Ti sposo anche se non possiamo avere rapporti”

Fonte: IPA Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta compie oggi 23 aprile 65 anni, ma la vera notizia non è l’età. È la sua capacità di raccontare senza filtri una carriera lunga quarant’anni, disseminata di primati e scelte personali fuori dagli schemi. In un’intervista al Messaggero, la conduttrice e giornalista ha rivelato dettagli inediti sul suo passato, incluso un retroscena delicato e sorprendente sul matrimonio con Amedeo Goria.

Il matrimonio con Goria e la promessa d’amore fuori dagli schemi

Nell’intervista, Maria Teresa Ruta racconta un episodio che spiega il legame con l’ex marito Amedeo Goria e la delicatezza che ha saputo mostrare in un momento veramente difficile e complicato per la presentatrice.

Dopo aver subito un tentativo di violenza, Maria Teresa Ruta era sconvolta, traumatizzata, e non riusciva ad avere rapporti. Eppure Goria, all’epoca suo compagno, le disse: “Io ti sposo anche con un matrimonio bianco, perché sei una donna eccezionale”.

Una dichiarazione di amore che sfida i codici più tradizionali e che, nel racconto della Ruta, segna l’inizio di un’unione tanto intensa quanto complicata. Il matrimonio finì con una rottura dolorosa, ma il ricordo di quel gesto resta incancellabile.

I primi record: dal Telegatto allo Zecchino d’Oro

Maria Teresa Ruta è stata la prima donna a ricevere un Telegatto come personaggio sportivo dell’anno, nel 1986. La prima a entrare alla Domenica Sportiva in un’epoca in cui le redazioni sportive erano un fortino maschile.

E ancora, la prima a condurre lo Zecchino d’Oro accanto a Gino Tortorella. “A sei anni facevo le telecronache per mio padre dalla finestra di casa”, racconta. Quel talento precoce è diventato professione, malgrado i tanti ostacoli.

Il maschilismo e la vendetta del talento

“All’inizio gli uomini erano solo curiosi. Poi, quando ho cominciato a portare via loro serate e manifestazioni, hanno capito che me lo meritavo”. Maria Teresa Ruta non lo dice con rancore, ma con freddo distacco ormai.

In un ambiente maschile e spesso paternalista, ha scardinato pregiudizi con la forza della preparazione e della costanza. Nessuna invidia, racconta, ma un rispetto conquistato a suon di risultati. Anche quando fu esclusa da Domenica In nel 1991, perché Baudo preferiva una “principessa” e non una giornalista, scelse di non fare rumore.

Ma oggi, senza giri di parole, riconosce: “Avrei dovuto battere più i pugni”. Non una resa, ma una riflessione disillusa su quanto a volte, per le donne, il merito non basti.

La frecciata sull’estetica: “Se il pancione è antiestetico, allora anche Costanzo e Ferrara dovrebbero stare a casa”

Durante la gravidanza, alcune colleghe interne chiesero di sostituirla in video. Lei, da libera professionista, rispose che avrebbe continuato finché il direttore lo avesse ritenuto opportuno. Poi aggiunse una nota tagliente: “Se il mio pancione è antiestetico, allora anche Ferrara e Costanzo dovrebbero fare una dieta e tornare belli magri in onda”. Altro che politically correct.

Il rapporto con la figlia Guenda e il futuro in India

Con la figlia Guenda ha affrontato fratture e riconciliazioni, inclusa quella con il padre Goria. Oggi Ruta vive con Roberto, il compagno con cui ha celebrato 11 matrimoni in giro per il mondo. Presto si sposeranno anche in India. Una storia di rinascita e coerenza: “Quando arriva il vero amore, lo riconosci”.

Maradona, mandarini e giornalismo: la Ruta di un’altra epoca

Indimenticabile l’aneddoto su Diego Armando Maradona. Per intervistarlo, Maria Teresa Ruta si travestì da raccattapalle e lo fece palleggiare con frutta varia. “Così mi ha notata, così l’ho conquistato”.