Nuovi ingressi al Grande Fratello, c’è anche l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma

Fonte: ANSA Zeudi Di Palma

In un momento di apparente difficoltà per il programma, il Grande Fratello sembra non voler gettare la spugna e rassegnarsi a una possibile chiusura anticipata.

Nonostante gli evidenti problemi di audience, pare che la casa più spiata di Italia sia pronta ad accogliere alcuni nuovi concorrenti, provando quindi a risollevare gli interessi degli spettatori a casa con possibili nuove dinamiche e storie da raccontare. Tra i nomi riportati dalle indiscrezioni che circolano sul web, svetta quello di Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021.

Zeudi Di Palma nuovo ingresso al Grande Fratello

Siamo stati abituati, negli anni, a goderci edizioni del Grande Fratello chilometriche, con il dubbio su quando le porte rosse della casa si sarebbero chiuse definitivamente proclamando un vincitore finale.

Alfonso Signorini, ormai storico padrone di casa del programma, ha sempre puntato tutto su concorrenti che potessero regalare dinamiche e storie interessanti che, soprattutto, riuscissero a emozionare gli spettatori di Canale 5. Un obiettivo che, quest’anno, sembra essere più faticoso di altri.

Secondo alcune indiscrezioni, però, il futuro del programma potrebbe ribaltarsi grazie a nuove entrate. Una di queste, come riporta Davide Maggio, è quella di Zeudi di Palma.

Classe 2001, Zeudi è stata Miss Italia nel 2021 e non è nuova al pubblico di Canale 5: la ragazza, infatti, ha partecipato alla prima serata del canale accanto a Enrico Papi in Big Show.

Studentessa di sociologia e originaria di Scampia, Zeudi potrebbe davvero essere una new entry interessante per il programma, che da sempre si concentra sulle storie di infanzia, ma anche quelle più difficili, per attirare un pubblico pronto a farsi travolgere dall’empatia e dalle emozioni.

Dayane Mello torna al “Grande Fratello”?

Ma Zeudi potrebbe non essere l’unico asso nella manica della produzione del GF: secondo i rumors che continuano a circolare sul web, anche Dayane Mello potrebbe tornare protagonista all’interno della Casa.

Già tornata per fare una sorpresa alla sua amica Helena, l’ex Gieffina potrebbe riaccendere dalla porta rossa come guest star “La produzione del Grande Fratello sta lavorando per riportare Dayane Mello nella casa come ospite per due puntate, la risposta sarà comunicata dalla modella entro 24 ore” si legge su X.

Se queste voci dovessero essere vere, quindi, la modella potrebbe rientrare per un periodo di tempo piuttosto limitato ma comunque utile a instaurare nuove amicizie e muovere un po’ le acque di questa tiepida edizione.

Il futuro del “Grande Fratello”

Dopo l’annuncio di un ulteriore cambio di programmazione, è ormai evidente che qualcosa di grosso sta accadendo dietro le quinte del Grande Fratello. La difficile sintonia con gli spettatori, che quest’anno faticano a entrare in empatia con i concorrenti e prediligono altri programmi, rende il lavoro di Alfonso Signorini piuttosto complicato.

Non impossibile, infatti, che il programma decida davvero di chiudere in anticipo, sbrigando velocemente le ultime dinamiche e decretando un vincitore. Sembra che la decisione possa arrivare entro due settimane, tempo utile a decidere, valutare e a capire se e come rialzare le sorti dello storico programma. In caso contrario, potremmo dover iniziare il 2025 con qualcosa di nuovo.