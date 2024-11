Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello di Alfonso Signorini sta vivendo un periodo di crisi profonda. Dopo la buona partenza delle prime settimane, che sembravano aver confermato la validità della scelta della Rete di riportare il reality all’assetto originale, ora si inizia a fare i conti col problema degli ascolti bassi. Da un lato il continuo cambio di collocazione e, dall’altro, lo scontro con Ballando con le Stelle non hanno di certo giovato allo show che ora corre ai ripari e prova a riprendersi qualche punto percentuale con l’ingresso di nuovi concorrenti. Intanto, la puntata di sabato 30 novembre non va in onda.

Perché salta il Grande Fratello del 30 novembre

Lo stop è arrivato in maniera inattesa, dato che lo stesso Alfonso Signorini aveva assicurato che ci sarebbero stati altri sabato in sua compagnia. E, invece, la puntata del Grande Fratello del 30 novembre non va in onda. Un modo per evitare Ballando con le stelle, che quest’anno sta ottenendo ottimi risultati, e per prendersi un po’ di pausa prima di tornare in diretta il 2 dicembre con alcune novità.

Quest’edizione, poi, è stata particolarmente colpita dai cambi di palinsesto. Dapprima con la perdita del doppio appuntamento del giovedì che era diventato una buona abitudine per il pubblico e poi con il cambio di collocazione per lasciare spazio a La Talpa che invece ha chiuso anticipatamente lunedì 25 novembre con lo svelamento del nome del sabotatore che già in molti avevano individuato in Lucilla Agosti. Infine, il Grande Fratello perde anche la serata del sabato e non va in onda il 30 novembre contro il dance show di Milly Carlucci.

I nuovi concorrenti del Grande Fratello

Non si può lasciare nulla di intentato. Il Grande Fratello è infatti uno dei titoli di punta di Mediaset che cerca in tutti i modi di scongiurarne la chiusura, soprattutto perché potrebbe essere una decisione senza ritorno. E così, a ridosso delle feste natalizie e come accade ogni anno, Alfonso Signorini è pronto ad accogliere nuovi concorrenti e ridefinire gli equilibri all’interno della Casa.

Si parla infatti del ritorno di Maria Monsè, nuova concorrente insieme alla figlia ormai adolescente Perla Maria, e di Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti che aveva già partecipato come attore al film Panarea e come concorrente a L’Eredità di Flavio Insinna. Si attende anche l’ingresso della concorrente nip Chiara Cainelli e dell’ex Miss Italia Zeudi di Palma.

La mossa di Mediaset sembra quindi smentire le insistenti voci di chiusura che si sono rincorse dopo i dati d’ascolto poco incoraggianti dell’ultima diretta. Dopotutto era capitato così anche un anno fa e il pubblico aveva poi dato ragione al Grande Fratello. Questa volta, però, la battaglia si sta facendo sempre più difficile. Gli ascoltatori, negli anni, sono profondamente cambiati e se scelgono di guardare la tv lo fanno per un reale interesse verso qualcosa di nuovo. Alfonso Signorini dovrà essere quindi bravo a tenere duro ma di certo è abituato alle sfide: le prossime settimane saranno quelle decisive per capire quale potrebbe essere il futuro del programma. Il Grande Fratello va in onda in diretta il 2 dicembre, dopo Striscia la Notizia, dalle 21,35 circa.