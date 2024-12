Anticipazioni Grande Fratello del 9 dicembre: tutti contro Helena, un eliminato e (forse) un nuovo ingresso

Fonte: IPA Alfonso Signorini al Grande Fratello

Il Grande Fratello torna nel lunedì sera di Canale 5 con una nuova puntata che prevede molte “chicche” interessanti. Come sempre a condurre è Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e dalla social addicted Rebecca Staffelli. C’è molta carne al fuoco, visti i trascorsi di questi ultimi giorni: gli inquilini sono di nuovo divisi tra Casa e Tugurio e ancora una volta Helena Prestes è stata al centro delle critiche da parte dei suoi compagni di avventura.

Grande Fratello, le anticipazioni del 9 dicembre

Helena Prestes è uno dei personaggi più discussi di questa edizione del Grande Fratello, ma del resto c’era da aspettarselo. Chi “mastica” bene il mondo dei reality show conosce la modella sudamericana già dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi, dove si era distinta per il suo piglio diretto, forse a volte anche troppo. Una brava giocatrice e stratega o soltanto una giovane donna impulsiva? Sono in molti a chiederselo sia dentro che fuori dalla Casa, mentre lei continua dritta per la sua strada. Ancora una volta Helena ha messo lo zampino sulla storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, portando quest’ultimo con sé nel Tugurio. Inevitabile che partissero le discussioni.

Mentre Luisa, la mamma di Shaila, è pronta a entrare nella Casa per dire alla figlia qualcosa proprio a proposito della relazione con Lorenzo, che continua a confrontarsi con Helena anche con toni piuttosto accesi, le cose non sembrano migliorare per Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Da coccole e tenerezze alle incomprensioni il passo è breve: Mariavittoria si è avvicinata ad Alfonso D’Apice (ex di Federica Petagna a Temptation Island), mostrando una certa affinità col ragazzo e Tommy non l’ha presa affatto bene, lasciandosi andare ad atteggiamenti che esprimono una gelosia a detta di molti esagerata. I commenti sui social non sono stati affatto positivi e si è parlato di comportamento “tossico”.

Un eliminato e (forse) un nuovo ingresso

Tra una discussione e l’altra, al centro di questa puntata ci sono anche due punti salienti: un concorrente verrà eliminato e dovrà abbandonare la Casa, mentre si vocifera di un nuovo ingresso. I malcapitati al televoto sono Luca Calvani, Amanda Lecciso, Stefano Tediosi e Federica Petagna e, secondo i sondaggi, la partita dovrebbe giocarsi proprio fra questi ultimi. Ricordiamo che Federica è entrata al Grande Fratello dopo l’esperienza a Temptation Island dove ha lasciato il fidanzato Alfonso e iniziato poi una frequentazione col tentatore Stefano. Tutti insieme appassionatamente in Casa, ma sembra ancora per poco.

Del nuovo ingresso manca l’ufficialità, ma ormai se ne parla da diverse ore. Mentre sembra certa l’entrata in gioco di due “mostri sacri” del Grande Fratello il prossimo 16 dicembre (Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta), pare che nella puntata di lunedì 9 dicembre si aggiungerà al cast anche Maica Benedicto, che aveva già fatto capolino in Casa nelle scorse settimane. Reduce dalla partecipazione al Gran Hermano (la versione spagnola del reality), stavolta non si tratterebbe soltanto di una “comparsata” ma entrerebbe come vera e propria concorrente. Considerato il suo dichiarato interesse per Tommaso Franchi, il suo ingresso potrebbe portare ulteriore scompiglio nella Casa.

Intanto sembra che i nuovi inquilini Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Chiara Cainelli e il power duo formato da Maria Monsé e figlia si siano ambientati più che bene. Perla Maria in particolare ha conquistato il gradimento di una buona fetta di pubblico, dimostrando a 18 anni da poco compiuti di essere molto più matura di alcuni “colleghi” più adulti.