Anticipazioni Grande Fratello del 14 ottobre: nuovo faccia a faccia tra Javier e Shaila

Fonte: IPA Javier Martinez e Shaila Gatta

Torna un nuovo appuntamento in diretta con il Grande Fratello lunedì 14 ottobre, dopo il cambio di palinsesto che vede saltare la puntata del giovedì sera per dare spazio alla soap turca Endless Love. Anche questa settimana il reality condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e dall’inviata social Rebecca Staffelli andrà in onda su Canale 5 in prima serata.

Attesissimi, durante questa nuova puntata, un nuovo faccia a faccia tra Javier Martinez e Shaila Gatta, che nelle ultime ore si sono riavvicinati, e un’altra eliminazione che vedrà uno dei gieffini lasciare la Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, anticipazioni del 14 ottobre: il confronto tra Javier e Shaila

Potrebbe nascere un amore all’interno della Casa del Grande Fratello: stiamo parlando di Javier Martinez e Shaila Gatta, che dopo qualche tira e molla si sono riavvicinati durante le ultime ore. E questa sera Alfonso Signorini cercherà di dipanare la matassa del loro rapporto, costringendoli di nuovo a un faccia a faccia.

Era stata l’ex velina a mettere un freno alla conoscenza con il pallavolista, volendo vivere il suo percorso all’interno dello show senza ansie e con più leggerezza. Prima aveva ammesso di sentirsi attratta da Lorenzo, ma all’interno del loft del GF le cose cambiano in fretta e il rapporto tra i due continua a far discutere. Shaila infatti ha confessato alle sue compagne d’avventura che Javier non riesce a vederla semplicemente come un’amica: “È stato carinissimo”, ha detto.

“Mi fa bollire il sangue, è proprio un uomo maturo. Che bello. La speranza c’è eccome, avevo bisogno di tutta quella confusione per capire”, ha poi aggiunto, lasciando poco spazio ai dubbi. Del resto anche a Javier l’ex velina piace particolarmente. A questo punto è solo questione di tempo che tra i due scoppi la passione.

Una nuova eliminazione

Non solo passioni e scontri nella Casa del Grande Fratello: nella puntata di lunedì 14 ottobre vedremo un altro inquilino lasciare il reality dopo l’uscita di Clarissa Burt, eliminata ufficialmente dal primo televoto. Sono sei i concorrenti attualmente in nomination. Si tratta di Helena Prestes, Yulia Bruschi, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Michael Castorino e Tommaso Franchi.

Stando ai sondaggi il concorrente che potrebbe lasciare la Casa è Michael, uno dei partecipanti “nip”, ovvero non famoso. È lui infatti a essere uno dei meno preferiti del pubblico, mentre l’ex naufraga Helena è al primo posto delle preferenze con oltre il 30% di voti.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda il 14 ottobre dalle 21,35 su Canale 5 e in diretta sul canale dedicato sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il reality vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie migliaia di commenti, intercettati da Rebecca Staffelli anche quest’anno in studio come voce dei social.

È possibile seguire il reality show tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e su La5 con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30), senza dimenticare le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).