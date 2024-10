Temptation Island 2024, le pagelle dell’ultima puntata: Federica è libera (8), Alfred bugiardo (0)

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island è giunto al termine, tra colpi di scena e situazioni ai limiti dell’assurdo. Gran parte dell’ultima puntata è stata dedicata al falò tra Alfonso e Federica, conclusosi in modo decisamente inaspettato, ma a tenere banco è stato ancora una volta Alfred, il bugiardo cronico incapace di prendersi le proprie responsabilità. L’unico aspetto positivo di questa situazione è stato vederlo sbugiardato pubblicamente sia dall’ex fidanzata Anna che dalla single Sofia, con la quale era uscito dal reality. Pagelle scoppiettanti.

Federica si riprende la sua libertà, voto: 8

Se c’è una storia a lieto fine, possiamo dire che sia quella di Federica. Entrata a Temptation Island col fidanzato Alfonso, ha raccontato i tanti anni di privazioni: costretta a stare chiusa in casa, a non poter frequentare le amiche, sempre sotto il controllo di un ragazzo geloso e possessivo. Il reality è stato un modo per ripensare a sé stessa e, anche se all’ultimo falò di confronto aveva deciso di uscire con Alfonso, tornata a Napoli non ha potuto fare a meno di decidere il meglio per sé: stargli lontana.

Alfonso aveva detto di essere cambiato, di aver compreso le sue esigenze, la sua nuova consapevolezza. Ma non era affatto così.

Alfred, che figuraccia! Voto: 0

Che dire di Alfred? Già non era uscito bene dal falò decisivo con Anna, ma se aggiungiamo quanto visto e sentito durante quest’ultima puntata di Temptation c’è da strapparsi i capelli. Alfred è il classico lupo che perde il pelo ma non il vizio, uno di quegli uomini che non fanno altro che mentire nel tentativo di manipolare le donne che gli stanno attorno. Al falò aveva lasciato la fidanzata per frequentare la single Sofia, poi a Bisciglia ha raccontato di aver deciso di restare da solo, per capire cosa volesse davvero.

Idealmente bellissimo, nei fatti una menzogna. Sofia ha raccontato di essere stata usata, trattata quasi come una fidanzata salvo poi essere mollata in un battibaleno con un messaggio. Anna sapeva di Sofia come di una cosa da niente, non ha mai saputo di quello che c’era stato tra loro (anche di intimo) e Alfred ha continuato a convincerla che potessero tornare insieme.

Il risultato? Sbugiardato da entrambe. Che figuraccia!

Titti, la signora dell’anello. Voto: 10

Una delle grandi protagoniste di questa edizione di Temptation Island è stata Titti. Una ragazza “ingombrante” per certi versi, descritta come “gelosa” e quasi “insopportabile”. In tutta onestà, è stata una delle concorrenti meglio uscite dal viaggio nei sentimenti di Canale 5.

Titti credeva davvero nella sua relazione con Antonio, nonostante lui non l’abbia mai valorizzata fino in fondo, nonostante le offese e in ultimo anche l’umiliazione di ricevere una proposta di matrimonio in pompa magna a Parigi, sfumata poi nel nulla. Lui voleva lasciarla ma non ha avuto il coraggio di farlo e non si è minimamente preoccupato di cosa lei avrebbe potuto provare, umiliata così pubblicamente.

Eppure Titti, provata da quanto accaduto e non esattamente entusiasta di tornare a casa da sola, senza il compagno, era serena davanti a Bisciglia. Consapevole di essere forte e di meritare di meglio. Soprattutto di non poter tornare con lui. Grande Titti!