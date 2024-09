Temptation Island, le pagelle della terza puntata: Alfonso lacrime di coccodrillo (3), Alfred e Sofia da censura (1)

L’edizione autunnale di Temptation Island si fa sempre più scoppiettante. E la terza puntata, ondata in onda come sempre su Canale 5, ha regalato grandi colpi di scena. Le dinamiche di coppia (e di triangolo) già presagite negli episodi precedenti, si sono fatte sempre più nitide. E il villaggio delle fidanzate sembra pronto all’arrembaggio. Ecco quali concorrenti si sono meritati la promozione e chi, invece, non può essere che bocciato.

Titti principessa, ma non ci fidiamo. Voto: 6

Qualche mese fa abbiamo visto la stessa scena con Jenny protagonista, e il deja vù non ci dispiace. Titti ha trascorso gli ultimi tre anni al fianco di un uomo che l’ha sempre fatta sentire sbagliata, inadeguata, non all’altezza. E lei ci ha creduto, ma adesso inizia ad ascoltare voci diverse, quelle delle altre ragazze che con lei condividono l’avventura di Temptation Island. Buone nuove amiche che le ricordano che, come dice un famoso marchio, lei vale. E si diverte a giocare alla principessa, a sfilare in rosa vestita, a ricevere fiori ed elargire sorrisi.

Per il fidanzato aspirante fedifrago non ha che parole di sdegno, eppure continua a dichiararsi innamorata. E qui casca l’asino. Titti, almeno tu, non ci deludere. Sfrutta queste settimane come una vacanza e preparati a tornare a casa sola, leggera e felice. Non osare concedere quel bene troppo spesso svenduto che è il perdono. Le diamo la sufficienza ma restiamo all’erta.

Antonio adesso esagera. Voto: 2

E mentre Titti è impegnata a riscoprirsi bella dentro e fuori, Antonio interpreta il ruolo del fidanzato perfetto… ma non per la sua fidanzata. Ad aprile ha chiesto a Titti di sposarlo, ad agosto dice a tale Saretta, conosciuta da appena due settimane, che lui e lei “sono la stessa persona”. E per sottolineare il concetto sciorina senza sosta perle di romanticismo spicciolo, frasi che sembrano la parodia di una canzone di Gigi D’Alessio. Forse lui ha dimenticato di avere una promessa sposa ad osservarlo, ma noi no e gli diamo un bel 2.

Federica inizia a divertirsi. Voto: 7

È la coppia che più di tutte ha attirato l’attenzione. Gli spettatori si sono inteneriti di fronte a questa ragazzina ingabbiata in una relazione oppressiva e malsana già dall’età di 12 anni. Ma adesso la bella Federica sta riprendendo in mano la propria giovinezza. Si diverte con le altre ragazze e gioca con i tentatori. Esce, balla e indossa vestiti che, più che il fidanzato geloso, fanno rosicare noi che con quella roba sembreremmo delle polpette. Continua così.

Alfonso, lacrime di coccodrillo. Voto: 3

Se qualcuno ha voglia di lamentarsi, riuscirà sempre a trovare un pretesto per farlo. L’ipergeloso, ossessivo, prepotente e maschilista Alfonso si dichiara cambiato. Dice che dei vestiti non gli importa più, che da oggi in poi la sua ragazza può indossare ciò che vuole. Che può persino uscire con le amiche se le fa piacere. Eppure, piange, dalla mattina alla sera, anima in pena si aggira per il villaggio con gli occhi lucidi. E la colpa, alla fine, è sempre della povera Federica. Si diverte troppo lei e, anche se adesso non è più geloso, non può fare a meno di avere dubbi su di lei.

Alfred e Sofia, inadatti alla fascia protetta. Voto: 1

Sintonizzandosi su Temptation Island nessuno si attende di trovarsi di fronte a un erotismo sottile in stile Antonioni. Ma certi picchi di pop porno non ce li aspettavamo. I siparietti di Alfred e Sofia – numerosissimi, al punto che la povera fidanzata Anna è stata costretta a farsi un letto al pinnetu – si muovono sul baratro della volgarità. Passino i palpeggiamenti, gli sguardi e lo sfoggio di terga abbronzate, ma le battutine sulle doti nascoste dei ragazzi dalla pelle scura e le dimostrazioni fisiologiche della felicità del rivedersi no, non ci sembrano adatte a una prima serata. Diamo 1 solo perché non si può dare 0.