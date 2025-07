Temptation Island, Titti Scialò ha un nuovo fidanzato: la foto romantica sulla barca

IPA Titti ha un nuovo fidanzato: chi è

Chi l’avrebbe mai detto (in tanti)? Titti Scialò, ex concorrente regina dell’ultima edizione di Temptation Island, ha annunciato di avere un nuovo fidanzato. Con un post su Instagram la giovane napoletana ha ufficializzato la relazione, condividendo uno scatto romantico con il suo compagno.

Nella didascalia dell’immagine, la ex protagonista ha scritto “Tu sei la mia verità più bella!”, una frase dolcissima che conferma quanta gioia provi.

“Tu sei la mia verità più bella”: la dedica di Titti Scialò al nuovo amore

La foto pubblicata da Titti Scialò la ritrae sorridente su una barca al tramonto, stretta in un tenero abbraccio al suo nuovo partner. Dopo giorni di indiscrezioni, è stato finalmente svelato il volto del ragazzo tatuato che le faceva compagnia nelle storie Instagram: si chiama Oreste Russo. Insieme formano una coppia affiatata sotto il sole estivo: Titti è radiosa in costume da bagno e Oreste al suo fianco sorride felice. La loro sintonia è evidente, chiaro segno che la bella partenopea ha finalmente voltato pagina e si sta godendo questo nuovo capitolo d’amore.

Basta guardarli insieme per intuire che tra loro scorra il trailer di una fiction alla Mare Fuori: sguardi languidi, cielo studiato e sorriso da pubblicità di dentifricio. Titti ora punta sulla strategia del romanticismo patinato. Sarà amore vero o solo una storia da feed?

Oreste Russo è il nuovo compagno di Titti Scialò

Al giorno d’oggi l’amore vero non inizia con un mazzo di fiori, ma con una tag e una caption con le parole “verità” e “bellezza”. Titti, in questo, è perfettamente allineata: romantica quanto basta, ma social fino al midollo.

Il nome del nuovo fidanzato, Oreste Russo, è già sulla bocca di tutti. Anche se non è un volto noto dello spettacolo, il suo profilo social ha iniziato a ricevere centinaia di nuovi follower.

Temptation Island, cosa è successo con Antonio

La giovane napoletana aveva partecipato all’edizione autunnale 2024 di Temptation Island in coppia con il fidanzato Antonio Maietta. Nel reality i continui sospetti e gelosie avevano messo a dura prova il loro amore, ma il momento clou arrivò al falò finale.

Lì, delusa dai comportamenti di Antonio, Titti scagliò contro di lui l’anello di fidanzamento (costato circa 25 euro, sembrerebbe), sancendo di fatto la fine della loro storia.

Quella scena memorabile fu il punto finale del loro percorso insieme: i due uscirono dal villaggio separati, lasciando chiaramente intendere che tra loro non c’era più alcuna possibilità di ritorno di fiamma.

Da allora Antonio ha fatto perdere le tracce, salvo ricomparire ogni tanto per smentire flirt e ribadire che è single. Nessuna fidanzata segreta, nessuna soap, solo lui e qualche Instagram story nostalgica. Come dire: chi esce da Temptation con un anello in faccia, entra nel club dei solitari con dignità.