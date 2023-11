Frasi sull’inverno: per bambini, simpatiche ed emozionanti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Le frasi sull'inverno più belle e simpatiche

I fiocchi di neve che scendono lenti, il paesaggio innevato e la notte tranquilla in cui tutto tace: le frasi sull’inverno ci regalano delle immagini che sono uniche e meravigliose. In grado di trasportarci in quella stagione fatta di cioccolate fumanti, case addobbate in vista del Natale, neve e maglioni di lana.

DiLei ha raccolto le frasi sull’inverno, gli aforismi e le citazioni più belle, da appuntare, conservare e scrivere.

Frasi sull’inverno

Il paesaggio imbiancato dalla neve, il freddo e i bambini che giocano a fare pupazzi, l’inverno ha un fascino tutto suo ed è una stagione semplicemente splendida. Certo, il freddo a volte ci fa battere i denti ed è necessario coprirsi un po’ di più, ma l’inverno ci regala tante soddisfazioni. Le frasi sull’inverno ci restituiscono il fascino di questa stagione e la sua bellezza grazie alle parole e alle riflessioni di grandi autori.

Giorno d’inverno, senza macchia, trasparente come vetro. Addentare la polpa candida e sana d’un frutto. Amarti, mia rosa, somiglia all’aspirare l’aria in un bosco di pini. (Nazim Hikmet)

A che serve il calore dell’estate, senza il freddo dell’inverno a dare dolcezza. (John Steinbeck)

L’inverno è la stagione della comodità, del buon cibo e del calore, del tocco di una mano amica e delle chiacchiere accanto al fuoco: è il momento della casa. (Edith Sitwell)

È impossibile, almeno per me, essere poetico quando fa freddo. (George Eliot)

Soffia, soffia, vento invernale tu non sei così crudele come l’ingratitudine dell’animo umano. (William Shakespeare)

Era uno di quei giorni di marzo in cui il sole splende caldo ed il vento soffia freddo: quando è estate nella luce e inverno nell’ombra. (Charles Dickens)

La malinconia erano i suoni di una notte d’inverno. (Virginia Woolf)

Nel profondo dell’inverno, ho finalmente capito che dentro di me c’era un’estate invincibile. (Albert Camus)

Amo la neve, la neve e tutte le forme di gelo radioso. (Percy Bysshe Shelley)

Quale fuoco potrebbe mai eguagliare la luce del sole in un giorno d’inverno? (Henry David Thoreau)

A volte il nostro destino assomiglia ad un albero da frutto in inverno. Chi penserebbe che quei rami diventeranno di nuovo verdi e in fiore, ma ci speriamo, si sa. (Johann Wolfgang von Goethe)

La grazia cresce meglio in inverno. (Samuel Rutherford)

L’inverno è nella mia testa ma una eterna primavera è nel mio cuore. (Victor Hugo)

L’autunno è un andante grazioso e malinconico che prepara mirabilmente il solenne adagio dell’inverno. (George Sand)

E quando il vento invernale raggelerà la terra disamorata, esso bisbiglierà del giardino, e tu capirai. (Oscar Wilde)

Nel tempo della semina impara, in quello del raccolto insegna, d’inverno godi. (William Blake)

Quella maestosa vecchia poesia chiamata Inverno. (Henry David Thoreau)

Se giunge l’inverno, può la primavera essere lontana? (Percy Bysshe Shelley)

La gente non si accorge se è estate o inverno quando è felice. (Anton Čechov)

Languore d’inverno: nel mondo di un solo colore il suono del vento. (Matsuo Basho)

Quante lezioni di fede e bellezza perderemmo, se non ci fosse l’inverno nel nostro anno. (Thomas Wentworth Higginson)

L’inverno deve essere molto freddo per chi non ha il calore di qualche ricordo. (Deborah Kerr)

Frasi sull’inverno per bambini

Non solo l’estate, anche l’inverno è una stagione molto amata dai bambini. Merito della magia di questa stagione fra fiocchi di neve, giochi all’aria aperta, corse sullo slittino e l’arrivo del Natale con i suoi regali e i canti. Le frasi sull’inverno per bambini hanno qualcosa da insegnare e svelano i segreti della stagione fredda.

Lo senti quel pungente profumo di freddo nell’aria, il grigio negli occhi e quei lunghi tramonti? È l’inverno che arriva. (Stephen Littleword)

Anche nell’inverno ci sarà del verde nel mio cuore. (Frederic Chopin)

Se non avessimo avuto l’inverno, la primavera non sarebbe stata così piacevole; se a volte non avessimo assaggiato le avversità, la prosperità non sarebbe così gradita. (Anne Bradstreet)

La vita del cristallo, l’architettura del fiocco di neve, il fuoco del gelo, l’anima del raggio di sole. La frizzante aria invernale è piena di queste cose. (John Burroughs)

Nessuno pensa all’inverno quando l’erba è verde. (Rudyard Kipling)

Bisogno tenere un po’ di estate, anche nel bel mezzo dell’inverno. (Henry David Thoreau)

Il riso è il sole che scaccia l’inverno dal volto umano. (Victor Hugo)

Nessun inverno dura per sempre; nessuna primavera salta il suo turno. (Hal Borland)

Per apprezzare la bellezza di un fiocco di neve è necessario resistere al freddo. (Aristotele)

L’inverno si trasforma sempre in primavera. (Buddha)

Certo che ti farò del male. Certo che me ne farai. Certo che ce ne faremo. Ma questa è la condizione stessa dell’esistenza. Farsi primavera significa accettare il rischio dell’inverno. Farsi presenza, significa accettare il rischio dell’assenza. (Antoine de Saint-Exupery)

Frasi simpatiche sull’inverno

Freddo, neve, intemperie: l’inverno a volte ci fa davvero arrabbiare, ma c’è sempre un modo per sorridere anche nelle difficoltà. Come? Grazie alle frasi simpatiche sull’inverno, piccoli capolavori di autori che hanno saputo giocare con le parole e l’ironia.

Non esiste il brutto tempo, ma solo vestiti inappropriati. (Ranulph Fiennes)

L’estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo d’inverno. (Mark Twain)

Le estati volano, gli inverni camminano. (Charles M. Schulz)

Voglio andare a sud, dove il freddo non si acquatta simile a un leopardo di neve in attesa di avventarsi su di noi. (DH Lawrence)

Fuori c’è un freddo pazzesco; tutte le strade sono ghiacciate. Venendo qua ho fatto tre testacoda. Ed ero a piedi. (Paolo Burini)

Non esiste il brutto tempo, ma solo diversi tipi di bel tempo. (John Ruskin)

Perché la nebbia estiva è romantica e la nebbia autunnale è semplicemente triste? (Dodie Smith)

Ogni miglio diventa due, in inverno. (George Herbert)

L’inverno inglese, che termina a luglio per ricominciare ad agosto. (George Gordon Byron)

Proverbi sull’inverno

La saggezza popolare ha spesso parlato dell’inverno, dando vita a proverbi che sono conosciuti e famosi in tutto il mondo e che, con semplicità e sincerità, ci restituiscono l’atmosfera, ma anche le difficoltà e le tante sfumature della stagione fredda.

All’inverno piovoso, l’estate abbondante.

Chi d’estate non lavora, nell’inverno perde la coda.

Chi vuol provar le pene dell’inferno, d’estate il fabbro e l’ortolan d’inverno.

Amicizia di genero, sole d’inverno.

La cicala sulla pianta in estate canta e non pensa a conservare cibo per l’inverno.

D’estate ogni buco fa latte, d’inverno nemmen le buone vacche.

I favori delle corti sono come sereni d’inverno e nuvoli di state.

D’inverno fornaio, d’estate tavernaio.

L’inverno mangia la primavera e l’estate l’autunno.

Sereno d’inverno e pioggia d’estate non producono mai miseria.

Riso di signore, sereno d’inverno, cappello di matto, e trotto di mula vecchia, fanno una primiera di pochi punti.

Non c’è inverno senza neve, non c’è primavera senza sole e non c’è felicità senza amici.

D’estate ogni buco fa latte, d’inverno nemmen le buone vacche.

Quando il bosco tiene neve, aspettate ancora neve.

Quando vien la Candelora, de l’inverno semo fora; ma se piove o tira vento, de l’inverno semo drento.

Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia.

Per la Santa Candelòra, se nevica o se plora, dell’inverno siamo fuora; ma s’è sole e solicello, noi siam sempre a mezzo il verno.

La neve di Gennaio riempie il granaio.

Quando canta il merlo siamo fuori dell’inverno.

Vecchio in amore, inverno in fiore.

Una parola gentile può scaldare tre mesi d’inverno.

Frasi sul freddo

Le frasi sul freddo raccontano un elemento fondamentale dell’inverno e ciò che caratterizza maggiormente questa stagione. Dai poeti agli scrittori, sino ai personaggi famosi, il freddo ricorre in tantissime citazioni e aforismi che lo descrivono alla perfezione.

L’amore tiene fuori il freddo meglio di un mantello. (Henry Wadsworth Longfellow)

Ero così vicino a te che ho freddo vicino agli altri. (Paul Éluard)

Tutto era gelato, anche il rumore. (Jules Verne)

È nel momento più freddo dell’anno che il pino e il cipresso, ultimi a perdere le foglie, rivelano la loro tenacia.

(Confucio)

(Confucio) Fammi un quadro del sole…Dammi l’illusione che ruggine e gelo non debbano arrivare mai! (Emily Dickinson)

L’onestà è lodata da tutti, ma muore di freddo. (Decimo Giunio Giovenale)

Ma la terra con cui hai diviso il freddo mai più potrai fare a meno di amarla. (Vladimir Majakovskij)

Amo la neve, la neve e tutte le forme di gelo radioso. (Percy Bysshe Shelley)

Il giorno si fa freddo verso sera… Bevi il calore dalla mia mano, la mia mano ha lo stesso sangue della primavera. (Edith Södergran)

Donna che non sente dolore quando il freddo le arriva al cuore. (Mia Martini)

Era l’inverno. Era la sera. Il freddo gelava. Un ghiaccio nero ricopriva le strade. L’aria densa di brina grigiastra pizzicava, pungeva. Dalla nebbia emergevano i volti intirizziti dei passanti. (Boris Pasternak)

Non fa mai così freddo come quando non c’è nessuno a scaldarti. (Francesco Roversi)

Se appena parlo, le labbra sentono freddo tirando vento d’autunno (Matsuo Basho)

Tutti i pioppi avevano colore e tremito di campana: faceva freddo ed era tondo. Il cielo della tristezza. (Pablo Neruda)

Meglio rimanere fuori al freddo che al tepore della rinuncia. (Beno Fignon)

Sta crescendo il freddo. L’inverno sta posando i suoi piedi nel prato. Di quale freddezza brucia il nostro sole! Si potrebbe dire che i suoi raggi di luce sono schegge di neve. (Payne Roman)

E questa sera nel letto metterò qualche coperta in più perché se no, se no avrò freddo senza averti sempre, senza averti sempre addosso e sarà triste lo so. (Vasco Rossi)

Guarda la neve che imbianca tutto il Soratte e gli alberi che gemono al suo peso, i fiumi rappresi nella morsa del gelo. Sciogli questo freddo, Taliarco, e aggiungi legna al focolare; poi versa vino vecchio da un’anfora sabina. Lascia il resto agli dei. (Orazio)

Poesie sull’inverno

Non solo citazioni e aforismi, anche le poesie sull’inverno hanno qualcosa di unico e straordinario. Componimenti ricchi di lirismo ed emozionanti, da leggere uno dopo l’altro.

L’inverno di Roberto Piumini

Quando la terra

è fredda e dura,

sembra un guerriero

con l’armatura

quando si chiude

nel ghiaccio e nel gelo,

quando son nude

le piante in cielo

e le cornacchie

sopra le neve

sembrano macchie

sul tuo quaderno:

questo è l’inverno.

La neve che mai si accumula di Emily Dickinson

La Neve che mai si accumula –

La transitoria, fragrante neve

Che arriva una sola volta l’Anno

Morbida s’impone ora –

Tanto pervade l’albero

Di notte sotto la stella

Che certo sia il Passo di Febbraio

L’Esperienza giurerebbe –

Invernale come un Volto

Che austero e antico conoscemmo

Riparato in tutto tranne la Solitudine

Dall’Alibi della Natura –

Fosse ogni Tempesta così dolce

Valore non avrebbe –

Noi compriamo per contrasto – La Pena è buona

Quanto più vicina alla memoria.

Fior di neve di Umberto Saba

Dal cielo tutti gli Angeli

videro i campi brulli

senza fronde né fiori

e lessero nel cuore dei fanciulli

che amano le cose bianche.

Scossero le ali stanche di volare

e allora discese lieve lieve

la fiorita neve.

È pieno inverno di Oscar Wilde

È pieno inverno, sono nudi gli alberi

tranne là dove si rifugia il gregge

stringendosi sotto il pino.

Belano le pecore nella neve fangosa

addossate al recinto. La stalla è chiusa

ma strisciando i cani tremanti escono fuori,

scendono al ruscello gelato. Per ritornare

sconsolati indietro. Avvolti in un sospiro

sembrano i rumori dei carri, le grida dei pastori.

Le cornacchie stridono in cerchi indifferenti

intorno al pagliaio gelato. O si acquattano

sui rami sgocciolanti. Si rompe il ghiaccio

tra le canne dello stagno dove sbatte le ali il tarabuso

e allungando il collo schiamazza alla luna.

Saltella sui prati una povera lepre,

piccola macchia scura impaurita

e un gabbiano sperso, come una folata improvvisa

di neve, si mette a gridare contro il cielo.

Sulla neve di Gianni Rodari

D’inverno, quando cade

la neve e imbianca il prato

e nasconde le strade

sotto il manto gelato,

ai bimbi, avventurieri

dal cuor senza paura,

non servono sentieri

per tentare l’avventura:

marciano arditi dove

la nevicata è intatta,

aprendo strade nuove

nel deserto d’ovatta.

Ma l’orme dei piedini

la neve serberà

per guidare i bambini

a casa, quando mamma chiamerà…

La danza della neve di Ada Negri

Sui campi e sulle strade

silenziosa e lieve

volteggiando, la neve

cade.

Danza la falda bianca

nell’ampio ciel scherzosa,

Poi sul terren si posa

stanca.

In mille immote forme

sui tetti e sui camini,

sui cippi e sui giardini

dorme.

Tutto d’intorno è pace;

chiuso in oblio profondo,

indifferente il mondo

tace.