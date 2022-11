Frasi sulla neve, le più romantiche per celebrare la magia dell’inverno

Fonte: iStock Le frasi più belle sulla neve

Non tutti amano la stagione invernale: il freddo, le giornate più corte e spesso uggiose, quell’atmosfera un po’ malinconica che ci accompagna per mesi interi. Ma quando arriva la neve, il miracolo avviene. I cuori si rasserenano e tornano i sorrisi sui nostri volti, per vivere la magia di questa candida coltre che ricopre il mondo intero. Su DiLei abbiamo raccolto le frasi più belle e romantiche sulla neve, per ritornare subito bambini.

Le più belle frasi sulla neve

La neve scende leggera e silenziosa, ammantando di bianco tutto ciò che incontra sul suo cammino. Ed è come fare un viaggio indietro nel tempo, ritornando alla nostra infanzia spensierata: ecco le frasi più belle da condividere su Instagram per festeggiare l’arrivo dell’inverno.

La prima neve non è solo un evento, è una magia. Vai a letto in un mondo e ti svegli in un altro completamente diverso. (John Boynton Priestley)

Chiudi gli occhi. Ascolta la neve silenziosa. Ascolta la tua anima parlare. (Adrienne Posey)

La neve che cade silenziosamente nel mezzo della notte riempirà sempre il mio cuore di dolce chiarezza. (Novala Takemoto)

Le raffiche di neve iniziarono a cadere e turbinarono attorno alle gambe delle persone come gatti domestici. Era magico, questo mondo di sfere di neve. (Sarah Addison Allen)

La neve possiede questo segreto di ridare al cuore un alito di gioia infantile che gli anni gli hanno impietosamente strappato. (Antonine Maillet)

Il vento canticchiava dolcemente mentre spolverava la neve contro le finestre, avvolgendole in una coperta di cotone spessa e soffice. (Soheir Khashoggi)

Se la neve si scioglie in acqua, si ricorda ancora di essere neve? (Jennifer McMahon)

Scende la neve soffice e silenziosa, petali bianchi dei fiori che crescono nella fredda atmosfera. (George W. Bungay)

La neve e la tempesta distruggono i fiori, ma non distruggono i loro semi. (Khalil Gibran)

Le distese di neve sulla collina erano spettrali al chiaro di luna. Le stelle erano straordinariamente luminose. (Maud Hart Lovelace)

La neve ha cominciato a cadere di nuovo, andando alla deriva contro le finestre, implorando educatamente di entrare e poi cadendo a terra con disappunto. (Jamie McGuire)

C’è qualcosa di bello nel camminare sulla neve su cui nessun altro ha camminato. Ti fa credere di essere speciale. (Carol Rifka Brunt)

La neve e il suo magnifico silenzio. Non ce n’è un altro che valga il nome di silenzio, oltre quello della neve sul tetto e sulla terra. (Erri De Luca)

Siamo una palla di neve che non sa quanti fiocchi di eternità contiene in ogni momento dentro di sé. (Sorin Cerin)

Frasi sui fiocchi di neve

Piccoli, immacolati, semplicemente perfetti: i fiocchi di neve sono un po’ la metafora della vita, perché si dice che non ce ne sia al mondo uno identico all’altro. E quando, silenziosi, si posano a terra, tutto sembra più bello. Scopriamo insieme il fascino della neve che scende dal cielo, con queste splendide citazioni famose.

I fiocchi di neve sono una delle cose più fragili della natura, ma guarda cosa possono fare quando si attaccano insieme. (Vesta M. Kelly)

Per apprezzare la bellezza di un fiocco di neve, è necessario restare fuori al freddo. (Aristotele)

Alcune persone passano l’intera vita a vedere la neve senza mai scorgere la magia nell’esistenza di un fiocco di neve. (Emily Littlejohn)

Ogni persona doveva avere un suo fiocco di neve in cui c’era una mappa interna della sua vita. (Orhan Pamuk)

E se invece i fiocchi di neve lo facessero apposta a cadere dal cielo, per baciarci la punta del naso? (Tanya Bi)

Silenziosamente, come i pensieri che vanno e vengono, i fiocchi di neve cadono, ognuno una gemma. (William Hamilton Gibson)

I fiocchi di neve sono motivi graziosi incisi nei sogni dell’acqua. (Anthony T.Hincks)

La neve è una poesia. Una poesia che cade dalle nuvole in fiocchi bianchi e leggeri. Questa poesia arriva dalle labbra del cielo, dalla mano di Dio. Ha un nome. Un nome di un candore smagliante. Neve. (Maxence Fermine)

Penso che molti fiocchi di neve siano simili, e penso che anche molte persone siano simili. (Bret Easton Ellis)

Anche le bufere di neve più forti iniziano con un singolo fiocco di neve. (Sara Rasch)

Frasi sulla neve in montagna

Per molti, neve è sinonimo di montagna: lunghe passeggiate nei boschi, giornate passate sulle piste da sci e infine una bella cioccolata calda davanti al camino. Ecco gli aforismi che esplorano l’affascinante connessione tra la neve e la natura.

Solo le montagne possono sentire il gelido calore del sole attraverso la dolce carezza della neve sulle loro cime. (Munia Khan)

La pioggia è sgradevole, ma la neve fa parte della montagna tanto quanto il sole e il cielo sereno. (Gaston Rébuffat)

Non c’è niente al mondo come uscire su un pendio di montagna incontaminato, aperto e vergine, inzuppato sotto una spessa coltre di neve fresca. Dà una sensazione suprema di libertà, di mobilità. Un grande senso di volo, di muoversi ovunque in un grande paradiso bianco. (Hans Gmoser)

Colori assopiti dipingono vette innevate. (Massimo Pistoja)

Ora all’improvviso non c’era altro che un mondo di nuvole, e noi tre eravamo soli in mezzo a una grande pianura bianca con colline e montagne innevate che ci fissavano: ed era molto tranquillo, ma c’erano sussurri. (Alce Nero)

Tra venti monti innevati, l’unica cosa immobile era l’occhio del merlo. (Wallace Stevens)

Nonostante tutto quello che ho visto e vissuto, provo ancora lo stesso brivido nello scorgere una minuscola macchia di neve in un canalone di alta montagna. (Edmund Hillary)

Senti la montagna e lascia che ti mostri come la scierai. Rilassati e naviga. Questa non è una lotta, è una danza, e la montagna guida sempre. (Jim Bowden)

Occasionalmente mi sono imbattuto in un’ultima chiazza di neve in cima a una montagna a fine maggio o giugno. C’è qualcosa di molto potente nel trovare la neve in estate. (Andy Goldsworthy)

La palla della neve, quanto più rotolando discese delle montagne della neve, tanto più moltiplicò la sua magnitudine. (Leonardo da Vinci)

Un tramonto ambrato, un fiume che scorre, una montagna innevata, un bel cuore, una mente calma, occhi profondi, la luna, la terra e il cielo: sono tutti silenziosi. Sono le parole che danno loro un significato, ne decifrano l’essenza e ne condividono il messaggio. (Rashmit Kalra)

Solo l’esperienza ti insegna: non puoi imparare a sciare guardando un video. Potrebbe aiutarti, ma devi comunque trovare un posto con la neve, metterti gli sci e buttarti giù dalla montagna. (Barry Moltz)

La montagna non è solo nevi e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. La montagna è un modo di vivere la vita. Un passo davanti all’altro, silenzio tempo e misura. (Paolo Cognetti)

E lì nell’aria azzurra vidi per la prima volta, in lontananza, le grandi cime innevate delle Montagne Rocciose. Dovevo andare subito a Denver. (Jack Kerouac)

Frasi sulla neve dalle poesie

Molti poeti si sono lasciati ispirare dalla neve nel dare vita a opere che rispecchiano un mondo più affascinante – e qualche volta malinconico. Ecco alcuni romantici stralci delle poesie più belle che ci faranno emozionare un po’.

Sui campi e su le strade

Silenziosa e lieve

Volteggiando, la neve

Cade

Danza la falda bianca

Ne l’ampio ciel scherzosa

Poi sul terren si posa

Stanca

(Ada Negri – La danza della neve)

Silenziosa e lieve Volteggiando, la neve Cade Danza la falda bianca Ne l’ampio ciel scherzosa Poi sul terren si posa Stanca (Ada Negri – La danza della neve) È scesa la neve, divina creatura

A visitare la valle

È scesa la neve, sposa della stella

Guardiamola cadere

Dolce! Giunge senza rumore, come gli esseri soavi

Che temono di far male.

Così scende la luna, così scendono i sogni

Guardiamola scendere

Pura! Guarda la valle tua, come sta ricamandola

Di gelsomino soffice

Ha così dolci dita, così lievi e sottili

Che sfiorano senza toccare

(Gabriela Mistral – È scesa la neve)

A visitare la valle È scesa la neve, sposa della stella Guardiamola cadere Dolce! Giunge senza rumore, come gli esseri soavi Che temono di far male. Così scende la luna, così scendono i sogni Guardiamola scendere Pura! Guarda la valle tua, come sta ricamandola Di gelsomino soffice Ha così dolci dita, così lievi e sottili Che sfiorano senza toccare (Gabriela Mistral – È scesa la neve) Neve che turbini in alto e avvolgi

Le cose di un tacito manto

Neve che cadi dall’alto e noi copri

Coprici ancora, all’infinito: imbianca

La città con le case, con le chiese

Il porto con le navi

Le distese dei prati

(Umberto Saba – Neve)

Le cose di un tacito manto Neve che cadi dall’alto e noi copri Coprici ancora, all’infinito: imbianca La città con le case, con le chiese Il porto con le navi Le distese dei prati (Umberto Saba – Neve) Sulla campagna squallida e pensosa

Scende la neve a larghi fiocchi e lenti

E sui morbidi strati rilucenti

Immaculata e tacita si posa

Scende, d’un fitto vel copre ogni cosa

Copre casette, ponti, acque dormenti

E colma fossi e imbianca bastimenti

E scende senza fine e senza posa

(Edmondo De Amicis – Nevicata)

Frasi sulla neve dalle canzoni

Anche in ambito musicale ci sono tantissimi riferimenti alla neve, e tra questi spiccano le canzoni natalizie per eccellenza. Abbiamo raccolto alcune frasi tra le più emozionanti di sempre, per tuffarci subito in un mondo innevato.

Cade la neve ed io non capisco

Che sento davvero, mi arrendo

Ogni riferimento è andato via

Spariti I marciapiedi e le case e colline

Sembrava bello ieri

Ed io, io sepolto dal suo bianco

Mi specchio e non so più

Che cosa sto guardando

(Tiziano Ferro – L’ultima notte al mondo)

Che sento davvero, mi arrendo Ogni riferimento è andato via Spariti I marciapiedi e le case e colline Sembrava bello ieri Ed io, io sepolto dal suo bianco Mi specchio e non so più Che cosa sto guardando (Tiziano Ferro – L’ultima notte al mondo) Oh, the weather outside is frightful

But the fire is so delightful

And since we’ve no place to go

Let it snow! Let it snow! Let it snow!

[Oh, il tempo fuori è spaventoso

Ma il fuoco è così delizioso

E dato che non abbiamo alcun posto dove andare

Lascia che nevichi! Lascia che nevichi! Lascia che nevichi!]

(Sammy Cahn – Let it snow)

But the fire is so delightful And since we’ve no place to go Let it snow! Let it snow! Let it snow! [Oh, il tempo fuori è spaventoso Ma il fuoco è così delizioso E dato che non abbiamo alcun posto dove andare Lascia che nevichi! Lascia che nevichi! Lascia che nevichi!] (Sammy Cahn – Let it snow) Neve, insegnami tu come cadere

Nelle notti che bruciano

A nascondere ogni mio passo sbagliato

E come sparire senza rumore

Scivolare nel corso degli anni

E non pesare sul cuore degli altri

(Giorgia – Come neve)

Nelle notti che bruciano A nascondere ogni mio passo sbagliato E come sparire senza rumore Scivolare nel corso degli anni E non pesare sul cuore degli altri (Giorgia – Come neve) I’m dreaming of a white Christmas

Just like the ones I used to know

Where the tree tops glisten

And children listen

To hear sleigh bells in the snow

[Sogno un bianco Natale

Come quelli dei miei ricordi

Con le cime degli alberi scintillanti

E i bambini in attesa

Di ascoltare il suono dei campanelli della slitta che corre sulla neve]

(Bing Crosby – White Christmas)

Frasi sulla neve e l’amore

Non possiamo immaginare qualcosa di più romantico che un panorama innevato, con i fiocchi che lentamente scendono dal cielo. Il connubio tra neve e amore è speciale, e queste frasi celebri ce lo raccontano con grande intensità.

Le due cose più belle, l’amore e la neve, che fanno sì che si guardi il mondo con occhi di nuovi puri. (Charles Finch)

La prima neve è come il primo amore. (Lara Biyuts)

Amo la neve per lo stesso motivo per cui amo il Natale: riunisce le persone mentre il tempo si ferma. (Rachel Cohn)

Ti amo perché non esistono due fiocchi di neve uguali, ed è possibile, se stai in punta di piedi, camminare tra le gocce di pioggia. (Nikki Giovanni)

Ora lo so. So che una cosa semplice come una nevicata può significare molto per una persona. (Sylvia Plath)

Mentre la neve imbianca l’anima, il cuore si innamora di nuovi orizzonti. (Angela Randisi)

E si amarono l’un l’altro, sospesi su un filo di neve. (Maxence Fermine)

Ogni volta che rivolgeva la sua attenzione a me, sentivo il calore che devono sentire i fiori quando sbocciano attraverso la neve, sotto i primi raggi concentrati del sole. (Janet Finch)

Gli eschimesi hanno 52 nomi per la neve, perché per loro è importante. Dovremmo averne altrettanti per l’amore. (Margaret Atwood)

Impara a leggere le lettere d’amore inviate dal vento e dalla pioggia, dalla neve e dalla luna. (Ikkyū Sōjun)

Frasi sulla magia della neve per bambini

I più piccini rimangono sempre affascinati dallo spettacolo della neve, che ai loro occhi è pura magia. Ecco alcune frasi e filastrocche bellissime, da condividere con i bimbi per vivere questa splendida emozione in attesa di correre all’aperto a fare un pupazzo di neve.

Tutto è magico quando nevica, tutto è bello. (Una mamma per amica)

La neve brilla come un milione di piccoli soli. (Lama Willa)

Gennaio porta la neve, fa brillare i nostri piedi e le nostre dita. (Sara Coleridge)

Lo facciamo un pupazzo di neve? (Frozen)

Una palla di neve in faccia è sicuramente l’inizio perfetto per un’amicizia duratura. (Markus Zusak)

La neve di Natale non può mai scomparire del tutto. A volte va via per quasi un anno e assume la forma di pioggia primaverile ed estiva. Ma puoi scommettere i tuoi stivali che quando un buon vento di dicembre la bacia, la trasformerà di nuovo nella neve di Natale. (Frosty the snowman)

C’è una certa magia che arriva con la primissima neve. Perché quando la prima neve è anche una neve natalizia, beh, qualcosa di meraviglioso è destinato ad accadere. (Frosty the snowman)

Chissà se la neve ama gli alberi e i campi, che li bacia così dolcemente? E poi li copre comodamente, sai, con una trapunta bianca; e forse dice: “Andate a dormire, cari, finché non torna l’estate”. (Lewis Carroll)

L’inverno non è una stagione, è una festa. (Anamika Mishra)

D’inverno, quando cade

La neve e imbianca il prato

E nasconde le strade

Sotto il manto gelato,

Ai bimbi, avventurieri

Dal cuore senza paura,

Non servono sentieri

Per tentar l’avventura:

Marciano arditi dove

La nevicata è intatta

Aprendo strade nuove

Nel deserto d’ovatta.

Ma l’orme dei piedini

La neve serberà

Per guidare i bambini

A casa, quando mamma chiamerà…

(Gianni Rodari – Sulla neve)

Frasi sulla neve divertenti

La neve non è solamente uno spettacolo mozzafiato, ma anche un vero impedimento per chi deve andare a lavorare e non ha la minima voglia di rimanere bloccato per ore in auto a causa del traffico rallentato. Per fortuna, possiamo riderci un po’ su: ecco le frasi più divertenti, tutte da leggere.