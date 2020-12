Come ti suona il Natale? La nostra playlist per le feste

editato in: da

Il Natale sta arrivando e quest’anno ci sono molti motivi per etichettarlo come “diverso”.

Il mondo sembra non abbia molto da festeggiare ma noi vogliamo invece credere che questa festa porti una vera rinascita e che nelle nostre case, la sua magia e la sua atmosfera possa farci passare dei bellissimi giorni, condividendo il nostro affetto e l’allegria con tutti i parenti, anche se attraverso una videochiamata.

Perché il senso del Natale deve essere questo, sentirsi vicini a chi amiamo, alla nostra famiglia, potendo riunirci anche se solo virtualmente, in un caloroso abbraccio fatto di emozioni e sorrisi.

Per questo il nostro regalo per tutte le lettrici di DiLei è una playlist dedicata al Natale!

Potete ascoltarla tutti i giorni, condividere il link con amici e parenti e metterla insieme come sottofondo mentre preparate l’albero o il pranzo di Natale.

Perché questi giorni di festa sono fatti anche di questo, delle canzoni di natale che fin da piccole sentiamo, impariamo a scuola o canticchiamo mentre passeggiamo per far acquisti.

In questo periodo pieno di magia vogliamo immaginarci mentre ci scateniamo a ballare un “Jingle bell Rock” o a mimare di pattinare sul ghiaccio con “Last Christmas”. Dai classici intramontabili a nuove hit o rivisitazioni il suono del Natale 2020 lo trovate qui, schiacciando play e facendo partire la nostra playlist.

Perché tra panettoni (o pandori), pranzi, cene, luci e regali un sottofondo che scalda il cuore sa rendere tutto più bello.