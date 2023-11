La playlist di RTL 102.5 per la Giornata contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Gruppo RTL 102.5 scenderà in campo e darà voce all’impegno per la promozione del rispetto di genere con il progetto #PERCAMBIARE attraverso due iniziative complementari. In primis, il coinvolgimento di tutti gli speaker uomini, i quali reciteranno una frase a nome di tutto il genere maschile per impegnarsi a combattere ogni forma di violenza sulle donne, fisica o psicologica.

A fare da controcanto, nello stesso giorno, la voce delle grandi donne della musica italiana e internazionale: a ogni ora, sulle radio del Gruppo RTL 102.5, saranno trasmesse le più iconiche canzoni che hanno affrontato il tema della violenza di genere in tutte le sue forme e hanno dato voce alla sensibilità femminile. Brani indimenticabili che ci hanno emozionato e sono arrivati al cuore perché parlano di sofferenza e dolore, ma anche di coraggio, rinascita e speranza. Sarà un modo per dare voce a tutte le donne, specialmente a quelle a cui questa voce è stata tolta dalla violenza.

#PERCAMBIARE è un’iniziativa nata per stimolare una riflessione dopo i dati drammatici fatti degli ultimi mesi e dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha scosso le coscienze. L’iniziativa è stata ideata dal presidente Lorenzo Suraci e dalla responsabile Marketing e Comunicazione del Gruppo RTL 102.5 Marta Suraci. Il progetto si concentra sull’idea che la violenza non è in alcun modo responsabilità di chi la subisce, ma prima di tutto di chi la commette, ed è per questo che il cambiamento, ormai urgente, avverrà solo se sapremo coinvolgere tutti, uomini e donne.

“Sono passati sette anni dal progetto #ÈORADICHIEDERESCUSA” – dichiara Marta Suraci – “e tutti noi ci rendiamo conto che il nostro lavoro non è ancora finito. Mi occupo della comunicazione del nostro gruppo e oggi più che mai sento fondamentale affrontare questa tematica importantissima per la nostra società, per tutte le donne, ma anche per gli uomini e, soprattutto, per tutti i nostri bambini, i nostri figli, il nostro futuro. È un messaggio che deve essere comunicato a gran voce, dobbiamo pensare a come far cambiare le cose in modo concreto. Questa volta facciamo un passo avanti: i nostri speaker uomini, a ogni intervento, faranno una dichiarazione personale e universale, un impegno #PERCAMBIARE. E abbiamo aggiunto un tassello importante, diamo voce anche alle donne e lo facciamo in musica. Per 24 ore, a ogni inizio ora, sarà trasmesso un brano potente cantato da donne.

“Personalmente credo molto nel cambiamento”, prosegue Marta Suraci. “Credo che tutti insieme abbiamo la possibilità di invertire la rotta, a partire dalle nostre scuole. Sono donna e madre di tre figli maschi che frequentano la scuola primaria, ovviamente sento una grande responsabilità, quella di farli crescere uomini, nel vero senso della parola. I miei figli, nella giornata del minuto di “rumore” per Giulia Cecchettin, tornati a casa, hanno voluto parlare, condividere, si sono fatti tante domande, alle quali abbiamo cercato di dare delle risposte e personalmente credo che quelle risposte devono essere date non solo dalle donne e dalle mamme ma anche e soprattutto dai papà, o comunque dalle figure di riferimento maschili, che, a mio avviso, proprio con l’esempio concreto possono far cambiare le cose».