Fonte: IPA Tim Summer Hits

Siamo all’ultimo appuntamento del Tim Summer Hits: il quarto, e già ci manca. L’appuntamento dell’estate, un format che si è affermato anno dopo anno, che è “giovanissimo”, eppure in grado di movimentare l’estate italiana degli spettatori da casa e del pubblico che ha avuto la fortuna di vivere il concerto. Nel 2023 a Rimini, nel 2024 a Roma, con la conduzione di Carlo Conti e di Andrea Delogu. Una coppia ben assortita sul palco, in grado di completarsi, e non è facile con un gigante come Conti: prove di Sanremo? Chissà.

I Ricchi e Poveri aprono la quarta serata. Voto: 9

C’è un motivo se i Ricchi e Poveri continuano a essere sul “pezzo”: non hanno mai tradito la loro identità. Nemmeno a Sanremo 2024, dove hanno portato un brano che rispecchia pienamente il loro stile. Ma non tutta la vita è stata un successo, una canzone che si è preannunciata tormentone e, alla fine, lo è stata. Un hit in grado di far ballare Roma, di far iniziare la quarta e ultima puntata del Tim Summer Hits scaldando il pubblico, che si è sentito in sottofondo per tutta la canzone. Giovani, giovanissimi, adulti: erano tutti lì per applaudire. Rispetto a tante altre esibizioni, ben pochi i telefoni in mano. Un momento che celebra uno dei gruppi più famosi della musica italiana nel mondo e, probabilmente, la massima espressione della musica italiana stessa, in grado di far ballare e riflettere. Sì, proprio così: l’allegria della musica che sfida il tempo, con 22 milioni di dischi venduti.

Emma, il look è da femme fatale. Voto: 8+

Quanto ci piace Emma Marrone? Troppo! E, nonostante il look da femme fatale, riprendendo le note del brano “affogare il cuore nello Chardonnay non è da femme fatale”. Stivali in pelle lunghissimi, fino alle gambe, con calze a rete, pantaloncino, giacca in pelle e occhiali scuri. Un look avanguardistico, che si rivela particolarmente perfetto con il brano. Femme Fatale. Negli ultimi tempi si è rafforzata la sua battaglia contro il cosiddetto “odio social”, dove tutti si sentono in diritto di commentare ogni aspetto della vita o del corpo di una persona. Emma è una forza della natura, e lo dimostra in ogni sua scelta. Inclusa quella di sfidare il caldo torrido di Roma per essere una femme fatale sul palco. Non c’è storia.

Paola e Chiara Regine dell’Estate. Ed è “festa totale”. Voto: 9

La reunion di Paola e Chiara è stata attesissima negli anni passati. Per tutta la generazione degli anni 2000, rappresentano un duo perfetto di leggerezza, di bellezza, di musicalità, di tormentoni. La prima reunion il 29 giugno 2022, poi sul palco del tour di Max Pezzali nel luglio 2022. E a Sanremo 2023. Il 15 settembre 2022, l’hype per il loro ritorno su Instagram: “Ragazzi ci siamo!! #paolaechiara sono in studio di registrazione”. Energia allo stato puro, commenta Conti sul palco del Tim Summer Hits. E non possiamo che essere più che d’accordo. Perché quando salgono sul palco, sappiamo che è davvero estate. Sì, è Festa Totale con Paola e Chiara, e non possiamo più farne a meno. Anche i look, dobbiamo dire, fanno alzare il voto: come sempre le sorelle Iezzi non si smentiscono, tra minidress e abiti scintillanti.

Orietta Berti eterna diva. Voto: 7+

“Non capita tutti i giorni di avere una canzone il cui autore è il grande Rosario Fiorello. Anzi, non capita quasi mai“. E Orietta Berti è a dir poco pazzesca sul Tim Summer Hits. Un’eterna diva, con l’abito verde di ispirazione botanica, ampio come è nel suo stile. “A me basta un fiore, che torna il buonumore”. Con Una vespa in due, il nuovo singolo della Berti in collaborazione con Rosario Fiorello, si vince facile. “Amo Orietta Berti da sempre, da quando ero bambino, grazie anche a mio padre che era un suo fan sfegatato. Con Viva Rai2! è nata una sorta di collaborazione, per via del jingle che lei, gentilmente, ci ha fatto. Un jingle talmente bello che è piaciuto subito a tutti al punto che è nata la canzone”, ha detto Fiorello, parlando della collaborazione. Mitici!

Noemi, look leggero in piume. Ed è super estiva. Voto: 7

Noemi è sempre una certezza. Non è estate senza la sua musica, tra le autrici in grado di sfornare hit profonde, dalla musicalità leggera e dal testo significativo, che rimane in testa come un ritornello. E così la piazza canta con Non ho bisogno di te, alzando le mani al cielo, verso l’artista sul palco. E quando Noemi chiede un “urlo” per Roma, ecco che il pubblico risponde pronto e si fa sentire. E il suo look? Un abito piumato, un long dress multistrato a cui ha abbinato tacchi alti e acconciatura semplice: per lei, il palco di Roma, essendo romana, è sempre un’emozione.

Cristiano Malgioglio semplicemente unico. Voto: n.d.

Non si dà un voto a Cristiano Malgioglio, solamente Cristiano Malgioglio può dare un voto a se stesso. E, ovviamente, è dieci. Con “Che caldo, Fernando. È sempre Capodanno insieme a te”, semplicemente “Tutto gira, roulette” e va più veloce. Esattamente come le persone sotto il palco, tra giovanissime che si sono lanciate a ballare sulle note di Fernando. “Io sono veramente emozionato di stare qui a Roma. Un pubblico immenso, grazie, siete meravigliosi. Grazie, Carlo”. E poi una piccola “gaffe” di Andrea Delogu, che ha chiesto chi è Fernando. “Mi mette in imbarazzo. Lo puoi dire benissimo, questo brano era stato dedicato a Ronaldo (il calciatore, n.d.r.). Un omaggio fatto grazie agli Abba”.

La reunion di Benji e Fede. Voto: 10

Sono stati semplicemente attesissimi. E qui c’è un pezzo di cuore di una generazione che non li ha mai dimenticati e che li ha attesi a lungo. Una reunion tanto chiacchierata, annunciata da Andrea Delogu sul palco del Tim Summer Hits. “Sono pronti per raggiungerci sul palco, la reunion che tutti i fan aspettavano da un sacco di tempo, 17 dischi di platino, 9 dischi d’oro e milioni di visualizzazioni”. Sono tornati Benji e Fede dopo quattro anni d’attesa con Musica Animale. E la piazza è esplosa in un urlo infinito. Vedendoli, ammettiamo che il tempo è passato… o forse no.

L’ultima esibizione di Pino D’Angiò. Voto: 10+

Pino D’Angiò è morto il 6 luglio 2024: la Rai ha scelto di mandare in onda l’ultima esibizione di Pino sul palco del Tim Summer Hits con i Bnkr44 (tagliata dalla seconda puntata per rispetto alla famiglia), i ragazzi con cui ha duettato a Sanremo nella serata Cover. Sulle note di Ma che idea, uno spaccato dolorosissimo da vedere, ma giusto. Per onorare la memoria di un artista che ha vissuto una seconda giovinezza. “Tu sei un grande, Pino. Dovete sapere che quando ancora non eravate nati, questo brano per noi vecchi dj di allora questo brano era un riempipista”. Così si è conclusa la sua ultima esibizione, con parole di stima da parte di Conti e un abbraccio del pubblico, che ha cantato e ballato sulle sue note.