Maturità: che voti hanno preso le star?

Tanti sono i voti eccellenti, tanti quelli che potevano fare meglio. Così come ci sono anche tanti che l’esame di Maturità non l’hanno mai passato. Sicuramente nessuno avrebbe potuto fare meglio del cantautore Giovanni Caccamo. che come voto finale di diploma ha preso 100 e lode. Sempre tra chi ha ricevuto la votazione in centesimi c’è Lorenzo Fragola, diplomatosi con un punteggio di 85/100, mentre Gregorio Paltrinieri ha concluso gli esami con un buon 80/100.

L’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni ha concluso l’Esame di Stato con un punteggio di 78/100. Non vi sembra alto? Avrebbe potuto fare di più? Certamente, ma nessuno metterebbe in dubbio il suo attuale successo. Risultati eccellenti anche per Leo Gassman, 96/100, e Gabriele Vagnato, 93/100;

Tra coloro che hanno conseguito la Maturità in sessantesimi, invece, sempre Skuola.net ricorda Carlo Conti e Cristina Parodi, entrambi “secchioni” d’eccellenza, diplomatisi con il massimo dei voti: 60/60. Noto anche il voto di maturità di Maria De Filippi. La celebre conduttrice ha concluso le superiori con un dignitoso 52/60. Poco meno di Aldo Montano, 54/60.

Maturità Vip: a chi è andata male

Per qualcuno l’Esame di Stato poteva andare meglio, sicuramente, ma il voto non è la cifra assoluta per determinare il proprio valore. Lo sanno sicuramente Andrea Delogu, Diana del Bufalo e Mario Balotelli che hanno ottenuto tutti la sufficienza alla Maturità, ovvero 60/100. Poco più alti della sufficienza, con 67/100, invece, si sono diplomati anche Federica Abbate, Tania Cagnotto e Francesca Chillemi. Con la loro felicità professionale dimostrano quanto sia importante ricordare che siamo molto più di numeri su un registro.

I Vip che non hanno dato l’esame di Maturità

Ci sono, infine, anche dei personaggi famosi che non hanno ottenuto il diploma, ma ciò non ha compromesso affatto la loro carriera nel mondo dello spettacolo. Questo è il caso, per esempio, dei rapper Emis Killa e Fedez e dei cantanti Blanco, Sangiovanni e Damiano David, il frontman dei Maneskin.