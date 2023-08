La “maturità” dei reali, da Kate a Meghan, da Harry a William: i voti

Fonte: IPA Kate Middleton visione in verde tra le star a Wimbledon: nessuna come lei

Possono anche far parte della famiglia reale, ma ciò non significa che possono saltare gli esami scolastici. Ebbene sì, anche gli appartenenti alla monarchia inglese hanno sostenuto gli esami dell’A-Level, l’esame di maturità che deve essere affrontato dagli studenti britannici durante gli ultimi due anni di scuola secondaria superiore. Proprio in questi giorni gli studenti della Gran Bretagna stanno ricevendo i loro risultati tanto attesi, ma come sono andati il Principe William, il Principe Harry, la Principessa del Galles Kate Middleton e Re Carlo? L’attesa è snervante e sicuramente non possono non ricordarsi cosa vuol dire vivere quel fatidico momento.

Il Principe William

Il Principe William iniziò a frequentare il prestigiosissimo Eton Collage nel 1995 e lo finì nel 2000. A comparire sul suo certificato di fine corso sono stati i voti più disparati. A riportarli è il The Mirror, che evidenzia come l’erede alla corona se la cavasse bene in geografia, in cui prese A, abbastanza bene in arte, in cui si guadagnò una B e meno bene in biologia, in cui prese C.

L’evidenza dimostra che il futuro regnante ha una passione per le materie umanistiche e proprio questi voti gli permisero di conquistarsi un posto per studiare Storia dell’Arte alla S. Andrews University. Dopo qualche intoppo però cambiò idea e proseguì con il corso di Geografia.

Ma prima di andare all’università, William decise di concedersi un anno sabbatico, trascorrendo del tempo viaggiando in Cile, Kenya, Tanzania e Botswana. I suoi giorni all’università si sono rivelati fondamentali. Infatti, proprio tra i banchi dell’università, conobbe la futura moglie, Kate Middleton.

Harry

Sicuramente, il Duca del Sussex Harry, ora molto lontano dalla famiglia reale, non era uno studioso appassionato, a differenza del fratello maggiore. Il figlio minore di re Carlo e della principessa Diana eccelse in altre aree di esercizio durante il suo periodo a Eton. Lasciò la scuola superiore con voti peggiori: una B in Arte e una D in Geografia nei suoi A-Level.

Kate Middleton

William e Kate sono noti avere un animo agonistico e competitivo. In occasione degli A-Level, fu Kate a battere William, portando a casa voti migliori di lui il giorno dei risultati. Ha frequentato il Marlborough College nel Wiltshire e grazie alla sua perseveranza nello studio ottenne il massimo dei voti in matematica e arte e un B in inglese.

I voti impressionanti le hanno fatto guadagnare un posto alla St Andrew’s University in Scozia, dove ha poi incontrato il suo futuro marito. Come William, Kate prese un anno sabbatico prima di iniziare gli studi universitari e la coppia, in tempi non sospetti, ha effettivamente fatto un viaggio molto simile, ma senza che le loro date si sovrapponessero. Kate si è laureata a St Andrews nel 2005 in Storia dell’Arte.

Re Carlo

Re Carlo ha avuto un’istruzione molto diversa dai suoi figli poiché suo padre, il principe Filippo, era determinato a mandarlo a Gordonstoun, una scuola privata estremamente severa in Scozia che combina l’apprendimento con la vita all’aria aperta.

È partito con cinque livelli O (GCSE) e due livelli A: una B in storia e una C in francese. Successivamente è andato all’Università di Cambridge dove ha conseguito una laurea 2:2 in Storia. La leggenda narra che la sua guardia del corpo, che era presente a tutte le lezioni con il giovane principe, sostenne anche gli esami e ottenne dei voti fantastici.

Meghan Markle

Poiché ha studiato in America, Meghan Markle non ha seguito lo stesso sistema di esami del resto della famiglia reale. Ha infatti iniziato il liceo presso l’Immaculate Heart High School nel 1992, dove si fece riconoscere come una studentessa dotata d’ingenio, seria, concentrata e con tanta voglia di studiare. Non si sa quale voto Meghan abbia ottenuto ai SAT (l’esame equivalente statunitense), ma i voti ottenuti le hanno sicuramente dato la sicurezza d’accesso in università.