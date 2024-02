5 consigli per affrontare (e superare) la sessione d’esami

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

Fonte: istockphoto Ragazza che studia per gli esami dell'università

Le infinite ore di studio. I libri, gli appunti e le slide. L’ansia pre-esame che non vi fa dormire la notte. E una domanda che vi ripete continuamente: come superare la sessione d’esami invernale? Purtroppo non esiste una formula magica su come affrontare al meglio questo periodo stressante nella vita di ogni studente.

Di certo, in questi mesi è molto importante gestire bene il proprio tempo e rimanere organizzati; soprattutto se lavorate e studiate contemporaneamente. Non c’è niente di peggio che sentirsi indietro ed essere estremamente stressati pochi giorni prima degli esami! Tuttavia, è importante anche avere un occhio di riguardo verso se stessi e la propria salute mentale.

Ecco allora che veniamo in vostro aiuto, con cinque consigli per affrontare al meglio (e sopravvivere) uno dei periodi più stressanti dell’anno.

Create un calendario credibile degli esami

La prima cosa da fare per ogni sessione d’esame è dare un’occhiata agli appelli di tutte le materie, e poi creare un calendario di quanti e quali esami volete dare. Stabilite quante materie volte preparare, anche in base al grado di difficoltà e al quantitativo di materiale. È fondamentale però che questo calendario sia oggettivamente fattibile. Non ha senso mettere tre esami in 10 giorni se tanto sapete che non ce la farete mai a preparali. Meglio invece analizzare in modo logico tutte le possibilità e scegliere quelle che vi sembrano più sensate.

Preparatevi anche un piano B. Tenete in considerazione altre potenziali dati se, per qualsiasi motivo, dobbiate o vogliate rifare un esame. Il consiglio è di stampare le pagine del calendario e inserire in penna rossa i giorni in cui volete dare gli esami, e in penna verde altre possibili date per quegli stessi esami. Appendente poi il calendario davanti alla vostra scrivania. Così facendo avrete un’idea precisa di quando dovrete dare gli esami di questa sessione invernale, ed eviterete accavallamenti folli.

Organizzate il vostro tempo (e la vostra mente)

Buoni risultati partono da una buona pianificazione del lavoro. Se volete superare a pieni voti tutti i vostri esami allora organizzate il vostro tempo. Per prima cosa analizzate il carico di lavoro prendendo il considerazione tutto, dalla rilettura degli appunti al ripasso, e persino quelle attività extra che non hanno a che vedere con l’università. Fate il conto di quanti giorni di studio avete a disposizione per ogni esame e fate una stima di quanto avete da studiare.

Successivamente stabilite una tabella di marcia. Potete provate ad esempio a suddividere la giornata di studio in blocchi di tempo necessari per prepararvi al meglio delle vostre possibilità. Stabilite una routine in cui, ad esempio, dedicate la mattina allo studio e il pomeriggio al ripasso. Avere una chiara organizzazione (anche mentale) delle vostre giornate di studio vi aiuterà a superare più facilmente la sessione.

Non dimenticatevi di fare schemi e riassunti

Ovviamente ognuno ha il proprio metodo di studio, e non ce n’è per forza uno solo che funziona per tutti. Nonostante ciò, vi consigliamo di dedicare parte del vostro tempo a preparare riassunti e schemi. Le mappe concettuali, di qualsiasi tipo, sono infatti le migliore amiche di ogni studente universitario.

L’ideale sarebbe preparare schemi e riassunti durante il periodo di lezioni. Ma se proprio siete rimasti un po’ indietro, fateli in concomitanza con le giornate di studio della sessione. Una volta pronti, vi serviranno per ripassare man mano che l’esame di avvicina.

Prendetevi del tempo lontano dai libri

Siete così sommersi da libri a appunti che non ricordate neanche quand’è stata l’ultima volta che siete usciti di casa? Durante la sessione d’esami è importante prendersi cura della propria salute mentale e svagare la mente, staccando la spina di tanto in tanto, e perché, uscendo con gli amici dell’università.

Come? Evitate intense sessioni di studio da quattro ore consecutive. Gli esperti consigliano infatti di prendersi 10 minuti di pausa ogni 40 minuti di concentrazione. Ritagliatevi del tempo per lo svago, per l’attività fisica e per qualsiasi altra cosa che vi faccia sentire bene. Avere una mente riposata vi aiuterà a studiare meglio.

Non siate troppo severi con voi stessi

È normale essere esigenti con se stessi. È normale aspirare al massimo dei voti, se è questo quello che volete. Ma fate attenzione, perché l’autocritica può essere distruttiva.

A volte, infatti, i pensieri pensieri e gli schemi autodistruttivi che si instaurano nella mente degli studenti durante l’università possono essere pericolosi. Essere esigenti con se stessi può ostacolare la felicità e la capacità di realizzazione personale, causando problemi di autostima che possono durare anni. Va bene dunque essere pignoli e magari rifiutare un esame per prendere un volto più alto. Ma va bene anche accettare i risultati e voltare pagina. L’importante è non essere troppo severi con se stessi.