Quale università scegliere? Ecco la classifica dei migliori atenei d’Italia

Fonte: istockphoto.com

Chi di voi tra pochi mesi inizierà un percorso accademico si trova ora a porsi una fatidica domanda: come scegliere l’università? Per avere buone prospettive sul mercato del lavoro di oggi è richiesta sempre più una specifica e approfondita preparazione; motivo per cui la scelta di che università fare è davvero importante per il vostro futuro.

Al di là di tutti i fattori personali da considerare, è innegabile che ci siano università migliori di altre. Abbiamo allora deciso di venire in vostro aiuto, riportandovi qui l’ultima classica mondiale riguardante gli atenei più prestigiosi; concentrandoci in particolare sulle 10 migliori università italiane.

La classifica

La classifica è stata stilata dal Center for World University Rankings (CWUR), un’organizzazione che fornisce consulenza politica, approfondimenti strategici e servizi di consulenza a governi e università per migliorare i risultati dell’istruzione e della ricerca.

Come da consueto, anche quest’anno il CWUR ha pubblicato l’ultima edizione della sua classifica delle migliori università mondiali. Si tratta di un elenco dei due mila migliori atenei del mondo, su un totale di quasi 18mila. I risultati sono basati sull’analisi di 62 milioni di dati; motivo per cui le classifiche di CWUR sono note per obiettività, trasparenza e coerenza.

I criteri utilizzati

CWUR pubblica l’unica classifica accademica delle università del mondo che valuta la qualità dell’istruzione, l’occupazione dei laureati, la qualità dei docenti e le prestazioni di ricerca; senza però fare affidamento su sondaggi o dati inviati dalle università.

Questo centro studi utilizza infatti sette indicatori raggruppati in quattro aree per classificare le università del mondo.

Istruzione : valore basato sul successo accademico dei laureati, misurato dal numero di laureati che hanno conseguito prestigiose onorificenze accademiche rispetto alle dimensioni dell’università (25%);

: valore basato sul successo accademico dei laureati, misurato dal numero di laureati che hanno conseguito prestigiose onorificenze accademiche rispetto alle dimensioni dell’università (25%); Occupabilità : valore basato sul successo professionale dei laureati e misurato dal numero di laureati che hanno occupato posizioni di vertice in grandi aziende rispetto alle dimensioni del college (25%);

: valore basato sul successo professionale dei laureati e misurato dal numero di laureati che hanno occupato posizioni di vertice in grandi aziende rispetto alle dimensioni del college (25%); Facoltà : misurata dal numero di docenti che hanno ottenuto prestigiose onorificenze accademiche (10%);

: misurata dal numero di docenti che hanno ottenuto prestigiose onorificenze accademiche (10%); Ricerca, sua volta suddivisa in:

– Risultati della ricerca: misurati dal numero totale di articoli di ricerca (10%)

– Pubblicazioni di alta qualità: misurata dal numero di articoli di ricerca pubblicati nelle riviste con il punteggio più alto (10%)

– Impatto: misurato dal numero di articoli di ricerca apparsi su riviste ad alto impatto (10%)

– Citazioni: misurate dal numero di articoli di ricerca molto citati (10%).

Le migliori università italiane

Senza ulteriori indugi, ecco la classifica delle migliori università italiane che dovreste prendere in considerazione per la vostra scelta.

Università Roma La Sapienza (n. 116); Università di Padova (n. 171); Università di Milano (n. 180); Università di Bologna (n. 185); Università di Torino (n. 227); Università di Napoli Federico II (n. 235); Università di Firenze (n. 264); Università di Genova (n. 271); Università di Pisa (n. 272); Università di Pavia (n. 311).

Le top 10 al mondo

Senza quasi alcun stupore, Stati Uniti e Regno Unito occupano in esclusiva i primi 10 posti della classifica. Tra le prime 10 università al mondo, ce ne sono infatti ben 8 americane, e due britanniche. Ecco la graduatoria globale: