In vacanza a Jesolo fra divertimento e relax

Sole, mare e benessere, ma anche tanta movida, fra ristoranti, discoteche e locali alla moda: Jesolo è l’ideale per una vacanza che unisce relax e divertimento. Per ricaricare le batterie e fare il pieno di energia positiva non c’è niente di meglio del Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo, un indirizzo da non perdere per chi sceglie Jesolo come meta di vacanza.

Si tratta infatti di un vero e proprio tempio del benessere, affacciato su una delle spiagge di sabbia più belle e lunghe d’Europa. Il cuore pulsante della struttura è l’Acquapura Blue Horizon SPA, un centro benessere di altissimo livello, seguito da un centro wellness in cui praticare tantissimi sport dal golf agli sport acquatici. Non solo: grazie alla vicinanza a Venezia, da Jesolo si possono raggiungere le splendide isolette della Laguna come Murano, Torcello e Burano per una piacevole gita fuori porta. E dopo una giornata fra piscina e centro benessere, la giornata si conclude con l’offerta culinaria dell’hotel, fra lounge bare cucina fusione, prima di vivere la vita notturna.

Cosa fare a Jesolo: spiagge e wellness

Spiagge e wellness: il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo ha tutto ciò che serve per una vacanza perfetta in cui ricaricare le batterie e rilassarsi davvero. Il centro benessere Acquapura Blue Horizon SPA vanta 4 piscine, una sauna panoramica con vista sul mare e area fitness. Non mancano le sale private per un relax totale con rasul, lettini e spazi hammam. Un luogo esclusivo in cui provare massaggi, rituali e trattamenti, dal Lomi Lomi Signature SPA, al signature hawaiani, sino ai rituali Aloha ideati da Christin Ohmsen.

Sulla spiaggia dorata di fronte all’hotel si trova invece un esclusivissimo Beach Club in cui godersi le giornate di sole nel massimo comfort, fra drink da gustare sotto l’ombrellone e rilassanti nuotate al mare. Dal mattino sino al tramonto, la costa di Jesolo regala emozioni uniche e indimenticabili.

Cene e dj set: la vita notturna

Dopo una giornata trascorsa al mare e al centro benessere la vita notturna di Jesolo si accende. La serata inizia all’Hoku Restaurant & Lounge Bar dove provare nuovi piatti in un’atmosfera esotica e rilassata. La cucina propone ricette tipiche mediterranee a base di pesce, ma anche un favoloso menù con il concept nikkei che prevede pietanze peruviane e giapponesi.

Un rifugio per chi vuole abbandonarsi ai piaceri del palato ed è in cerca di sapori nuovi. L’esperienza da provare? Il table a partager, in cui condividere con amici o con la persona che si ama una food experience straordinaria. E dopo cena si passa al Lounge Bar, un delizioso tiki bar in cui vengono proposti cocktail tiki hawaiani in un’atmosfera fantastica e festosa. L’ideale per regalarsi una serata indimenticabile e celebrare la lunga ed emozionante vita notturna di Jesolo.