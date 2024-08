Volete vivere la vacanza perfetta? Provate ad abbracciare queste filosofie di pensiero

Dal riposo e pausa mentale senza sensi di colpa, passando per una miriade di sport e attività che seguono gli ultimi trend: ecco i diversi termini che descrivono filosofie mentali che tutti noi possiamo interiorizzare per vivere la vacanza perfetta e adatta alle nostre esigenze

Filosofia di vita per una vacanza perfetta

Quando si avvicina il momento di una vacanza, la nostra mente inizia a sognare e il cuore a sperare. Ma al di là del desiderio di esplorare nuove destinazioni e di staccare dalla routine quotidiana, c’è qualcosa di più profondo che guida la scelta del nostro viaggio ideale: la ricerca di un’esperienza che rispecchi autenticamente la nostra filosofia interiore.

La vacanza non è solo un’interruzione dalle nostre giornate, ma una preziosa opportunità per ritrovare equilibrio, ricaricare le energie e immergersi in un benessere che si adatta alle nostre esigenze personali. Ecco allora che scegliere una vacanza che si allinei con la nostra filosofia mentale può fare la differenza tra un soggiorno soddisfacente e uno che semplicemente scivola via senza lasciare traccia.

Per esprimere al meglio questo concetto, Club Med ha raccolto una serie di termini che indicano filosofie e stati mentali che possono aiutarvi a farvi vivere la vacanza perfetta e su misura per voi. Eccoli.

Niksen, imparare l’arte dell’ozio (senza sensi di colpa)

Niksen è un termine olandese che si riferisce all’arte di fare niente o di non fare nulla deliberatamente. Si tratta di un concetto che promuove il rilassamento attraverso l’inattività consapevole o lo svolgimento di attività che non richiedono sforzo mentale o fisico significativo. L’idea è quella di consentire alla mente di rilassarsi completamente senza impegni o obiettivi da raggiungere, contrastando così lo stress e promuovendo il benessere. Giardini, terrazze con vista, aree relax vicino al mare o alla piscina. Tutto ciò contribuisce a garantire agli ospiti il momento perfetto per godere di un ozio sano, costruttivo e rigenerante.

Flow, perché fa bene al cuore e allo spirito

Il flow è uno stato mentale di completa immersione in un’attività, durante il quale ci si trova pienamente concentrati, coinvolti e in assoluta sincronia con quello che si sta facendo. È stato descritto dallo psicologo Mihály Csíkszentmihályi come uno stato di felice euforia, caratterizzato da un profondo coinvolgimento e piacere nell’attività stessa, che può portare a un senso di realizzazione personale e soddisfazione. Può trattarsi di una sessione di trekking immersi nella natura e circondati da paesaggi mozzafiato o attività come yoga, su un prato o in equilibrio su una tavola sul pelo dell’acqua. Ma anche di sport acquatici come il wing foil o lo sci nautico e di terra come il golf o il padel. Sono infinite le possibilità di dedicarsi interamente a qualcosa, l’unica regola è farlo con passione.

La magia della Gemütlichkeit, vacanze all’insegna del calore e della connessione

Gemütlichkeit è un termine tedesco che descrive una sensazione di calore, accoglienza, e benessere che si prova in un ambiente confortevole e piacevole. Il concetto va oltre il semplice comfort fisico, ma implica anche un elemento emotivo e psicologico, creando un’atmosfera di intimità e soddisfazione. Questa parola è spesso associata a situazioni sociali dove si sente un senso di appartenenza e rilassamento, come ad esempio trascorrere una vacanza in famiglia, con amici cari o conoscerne di nuovi, e godere di giornate di divertimento in compagnia in luoghi dove le persone si sentano a proprio agio e rilassate. Cene per gruppi ristretti di ospiti che possano godere una serata con cibo delizioso e un’atmosfera intima, programmi benessere come meditazione o trattamenti Spa per ritrovare il proprio benessere psicofisico, o anche serate di intrattenimento e attività di gruppo che incoraggiano l’interazione sociale e la creazione di connessioni personali. Ci sono tanti modi di abbracciare questa filosofia e interiorizzarla al meglio nella propria vacanza.

Tarrying, fermati e apprezza ogni istante

Tarrying è un termine inglese che significa sostare o indugiare in un luogo più a lungo del previsto, e implica il prendersi il tempo necessario per apprezzare veramente ogni istante, rallentando e godendo del momento presente senza fretta. Può riferirsi sia a una breve pausa che a una permanenza prolungata in un posto, ad esempio quando ci si prende una vacanza dopo un periodo prolungato di stress e di giornate sempre uguali. La vacanza non è solo un’opportunità per vedere nuovi posti, ma anche per rallentare, respirare e apprezzare ogni momento. Il concetto di tarrying ci invita a prendere il tempo necessario per vivere il presente con consapevolezza e gratitudine.

Onde di relax, i benefici del Blue Gym Effect

Il Blue Gym Effect è un concetto che si riferisce ai benefici fisici e mentali associati all’esercizio fisico svolto in ambienti acquatici o vicino all’acqua. Essa ha infatti un effetto calmante e rilassante che può aiutare a ridurre i livelli di stress e ansia. Dunque il suono delle onde, la vista dell’acqua e la sensazione di essere immersi contribuiscono a donare questa sensazione. Trascorrere un soggiorno sul mare e praticare sport acquatici come il nuoto o il windsurf, o svolgere anche sessioni di yoga su paddle (in equilibrio su una tavola in acqua) sono sicuramente attività consigliate a chi cerca l’ambiente ideale per massimizzare i benefici per la propria salute fisica e mentale. Il termine è inoltre un parallelo al concetto di “Green Gym”, che riguarda i benefici dell’attività fisica svolta in ambienti verdi e naturali, come parchi o foreste.

Riscoprire la bellezza nelle piccole cose con il Wabi-Sabi

Wabi-Sabi è un concetto estetico giapponese che celebra la bellezza nell’imperfezione, nella transitorietà e nell’incompletezza. Derivato dalla filosofia zen, Wabi-Sabi incoraggia un modo di vedere il mondo che accetta l’impermanenza, la semplicità e l’autenticità. Abbracciando il Wabi-Sabi in vacanza, si può creare un’esperienza di viaggio che non solo offre relax e avventura, ma che insegna a trovare la bellezza nelle semplici gioie della vita: trascorrendo del tempo all’aperto, esplorando la natura e apprezzandone tutta la bellezza possibile, frequentando aree dedicate alla riflessione come Oasi Zen o spiagge tranquille dove praticare meditazione, godendo di piatti locali preparati con ingredienti tradizionali e di stagione, o inserendosi nel contesto delle comunità locali del luogo che si visita, abbracciando culture e tradizioni differenti da cui apprendere e farsi trasportare.