Alla ricerca di un po’ di divertimento? Ecco 10 città con la night life migliore del mondo

Fonte: iStock Città con migliore vita notturna

L’emozione di esplorare il mondo, unita al desiderio di immergersi nella cultura locale, si traduce spesso nella ricerca delle città più vivaci e affascinanti; quei luoghi che di notte si trasformano in un’avventura indimenticabile. Se siete giovani viaggiatori alla ricerca di esperienze notturne straordinarie, sapete benissimo le capitali al mondo che offrono una night life effervescente sono mete imprescindibili.

Da est a ovest, da nord a sud, il nostro pianeta è punteggiato di destinazioni che sanno come farti ballare fino all’alba, gustare prelibatezze gastronomiche di strada o godere di spettacoli e intrattenimento che si svolgono nelle ore più buie della notte. Queste città sono in grado di trasformare le proprie piazze in piste da ballo, i ristoranti in teatri di gustose avventure e le vie in corridoi di storia e cultura.

Aiutandoci con una ricerca sul tema, ci immergeremo nell’atmosfera e nel fascino di alcune delle città più celebri e amate del pianeta, quelle che ogni giovane viaggiatore deve mettere nella sua lista dei desideri. Pronti a fare la valigia?

La ricerca

Andando oltre le preferenze personali, un nuovo studio ha pubblicato la classifica delle città con la migliore night life al mondo, utilizzando migliaia di dati provenienti da popolari piattaforme di recensioni online e altre fonti; tra cui i costi e l’indice di sicurezza per ciascuna città.

Sulla base dei dati raccolti su ristoranti, bar, club, discoteche e casinò delle 50 città più visitate al mondo, sono stati poi assegnati punti a ciascuna di queste città per determinare quali sono le migliori in assoluto in termine di divertimento notturno. Ecco la top ten.

La classifica

Praga, Repubblica Ceca

Con 267 punti Praga si classifica al primo posto tra le città con la migliore vita notturna. Capitale europea tra le più vivaci e animate, questa affascinante città ceca offre una vasta gamma di opzioni per chiunque cerchi un’esperienza notturna memorabile. Dalle discoteche di fama mondiale ai beer garderns, ce n’è per tutti i gusti.

Madrid, Spagna

Grazie ai madrileni che iniziano a uscire tardi e ballano fino all’alba, la capitale spagnola è conosciuta per i suoi vivaci quartieri notturni come Malasaña e Chueca, oltre ai famosi locali di flamenco . La diversità musicale e le opzioni di intrattenimento sono impressionanti; con club, bar e locali notturni per tutti i gusti.

Tokyo, Giappone

Tokyo offre una vita notturna unica al mondo, con quartieri come Shibuya e Shinjuku che sfoggiano skyline illuminati e locali notturni futuristicamente designati. I Karaoke bar, i locali tematici e le discoteche con DJ internazionali sono una parte integrante della cultura notturna di Tokyo.

Londra, Regno Unito

Londra è una metropoli cosmopolita e la sua vita notturna eclettica è famosa in tutto il mondo. Dal quartiere dei teatri di West End ai gay club di Soho alle discoteche di Shoreditch; Londra offre tutto, dalle esibizioni di fama mondiale ai locali notturni underground.

Istanbul, Turchia

Proprio come per il resto della città, anche per la sua vita notturna Istanbul offre un mix unico di cultura orientale ed europea. La città è famosa per i suoi club sulle rive del Bosforo, dove è possibile ballare con vista sul mare.

Osaka, Giappone

Molto diversa da Tokyo, la vita notturna di Osaka è rinomata per la sua vibe amichevole e divertente. Il quartiere di Dotonbori è famoso per i suoi luminosi cartelloni pubblicitari, i ristoranti di street food e i bar a tema. La cultura del “Kuidaore” (mangiare fino a star male) è parte integrante della scena notturna di Osaka.

Barcellona, Spagna

Barcellona è una città che non dorme mai, con feste che iniziano tardi e durano fino al mattino successivo. Tra le sue caratteristiche più famose ci sono ovviamenete i suoi beach club lungo la costa, i locali notturni sulla spiaggia e i club di musica elettronica.

Parigi, Francia

Oltre a essere la città dell’amore per eccellenza, la capitale francese è celebre anche per la sua elegante vita notturna. I locali parigini sono infatti spesso situati in edifici storici, in grado così di offrire un’atmosfera unica. Il Quartiere Latino è rinomato per i suoi bar e caffetterie frequentati da studenti.

Amsterdam, Paesi Bassi

Amsterdam è famosa per i suoi coffee shop, dove è possibile consumare cannabis in modo legale. La città offre anche una vivace night life grazie ai club della città che attirano sempre DJ di musica elettronica di fama mondiale.

Ho Chi Minh City, Vietnam

Al decimo posto di questa classifica, con 165 punti, troviamo Ho Chi Minh City. L’energia di questa città è unica grazie ai suoi vivaci mercati notturni, ristoranti con cucina di strada e bar con vista negli edifici più alti che disegnano lo skyline. Per la sua vita notturna, la città offre una miscela affascinante di tradizione e modernità.