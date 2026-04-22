Cos'è una "wild card"? Gerry Scotti ha presentato l'ex concorrente che, tra fortuna e sfortuna, arriva in studio per la terza volta

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IPA Cos'è la wild card de La Ruota della Fortuna: ecco l'annuncio di Gerry Scotti

Dopo una breve pausa, La Ruota della Fortuna ha fatto ritorno su Canale 5. Mediaset ha imposto un turno di sosta, così da dare spazio a Inter-Como di Coppa Italia. Discorso diverso per stasera, 22 aprile, con Atalanta-Lazio in onda su Italia 1. Una puntata decisamente particolare, considerando la presentazione ufficiale di una “wild card” in studio.

Gerry Scotti e la wild card fortunata

Dopo l’ormai solito balletto, i saluti al pubblico e ai Fortuna Five, Gerry Scotti si è rivolto rapidamente ai tre concorrenti di serata. Caso vuole che si tratti di tre uomini. Nessuna presenza femminile, dunque, se non per Samira Lui e Nicla Ozenda.

Sappiamo che ormai la routine è questa, permettendo al game show di finire un po’ prima, evitando un prolungato siparietto tra i due conduttori. Stasera, però, qualcosa da dire prima del gioco vero e proprio c’era eccome.

Il padrone di casa ha infatti presentato Andrea: “Qualcuno di voi potrebbe ricordare d’averlo già visto”. Si tratta di un ex concorrente, spiega, la cui serata a La Ruota della Fortuna era stata tutt’altro che positiva: “Martoriato da una serie di bancarotta che neanche te le ricordi”.

Tanta sfortuna accumulata, però, ha in qualche modo generato un effetto contrario. Un pizzico di buona sorte, insieme con tanta bravura, lo hanno infatti spinto a brillare durante la puntata del sabato.

Era stato infatti richiamato per una seconda chance. Non l’ha di certo sprecata, perché in quell’occasione ha vinto ben 215mila euro. Di questi, 15mila conquistati durante la prima parte del gioco e ben 200mila alla ruota delle meraviglie. Non solo, perché aveva anche dato tutte le risposte corrette all’ultimo step del gioco, conquistato appunto la “wild card”. Ciò vuol dire che è tornato in gara per diventare campione e, perché no, conquistare un altro bel gruzzolo.

Il look di Samira Lui

Sulle note di Che fastidio di Ditonellapiaga, Samira Lui scende le scale come suo solito. Punzecchia Gerry Scotti, dicendogli di non aver affatto sentito la sua mancanza, e prende il suo posto. Come al solito, il suo look è impeccabile.

Ha sfoggiato un mini dress rosa cipria, che bilancia perfettamente raffinatezza e audacia. È un equilibrio fragile, sul quale Samira si muove costantemente con efficacia. Taglio minimalista, con un collo alto a voler quasi controbilanciare la lunghezza mini, per appunto, della gonna. A completare il look, poi, dei sandali gioiello dal tacco vertiginoso.

Per quanto riguarda i capelli, poi, ha optato per una chioma selvaggia. Riccio naturale e voluminoso, che rompe il rigore del tubino. Un outfit che non necessita di accessori vistosi. Bastano un paio di orecchini a lobo dorati e il solito sorriso radioso.