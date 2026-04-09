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IPA Samira Lui

Una puntata decisamente piccante quella de La Ruota della Fortuna nella serata di giovedì 9 aprile. Sarà l’aprile, saranno i primi caldi, entrambi i conduttori sono su di giri. Samira Lui lascia a bocca aperta con un abito sensualissimo, mentre Gerry Scotti osa con qualche battutina osé. Si cerca forse di distogliere l’attenzione dal grave errore commesso dalla produzione, che portò all’ingiusta esclusione di due concorrenti, per questo oggi riammessi alla gara.

Samira Lui e Gerry Scotti piccantini

Samira Lui non è mai stata sensuale come in questa mite serata di primavera. La conduttrice sfoggia un abito che ha l’aspetto di una sottoveste, che si fa notare per le maliziose trasparenze. Un lungo vestito ispirato alla lingerie, in pizzo nero, con un grande spacco sul fronte e, sulla scollatura, maliziosi laccetti a incorniciare il décolleté. Completano il look, il più audace mai sfoggiato da Samira, i suoi meravigliosi riccioli scuri e un make-up che gioco sui luminosi toni dell’argento.

Sarà colpa della primavera, sarà merito della sottoveste della collega, ma anche Gerry Scotti questa sera è decisamente piccantino. Nella manche dedicata al porcospino, il conduttore si lascia andare a una battuta osé ma che, ci tiene a precisare, “può essere ascoltata anche dai bambini”. Come fanno l’amore gli istrici? Domanda al pubblico. “Con cautela” spiega, suscitando l’ilarità dell’intero studio.

E ancora più frizzante Scotti diventa nel gioco dedicato alla cultura, quello caratterizzato dalla scenografia ispirata a una libreria. “Se avessi avuto una bibliotecaria come lei, – dice Gerry alla sua affascinante co-conduttrice – sarei diventato un vero topo da biblioteca. Anzi, una vera pantegana da biblioteca”.

Il ricorso dei concorrenti de La Ruota della Fortuna

A sfidare Veronica, l’infermiera di Palermo che nella serata precedente si è aggiudicata il ruolo di nuova campionessa de La Ruota della Fortuna, arrivano quest’oggi due volti già noti agli spettatori del gioco televisivo. Tornano Stefania da Bussolengo e Giovanni da Padova. Entrambi i concorrenti avevano preso parte alla puntata dello scorso 9 novembre quando, sul tabellone, ci fu un piccolo errore cui durante la serata non si fece caso ma che, una volta tornati a casa e vista la registrazione finale, i gareggianti non hanno potuto fare a meno di notare. Hanno entrambi presentato ricorso e, dando loro ragione, la produzione ha concesso l’opportunità di tornare a concorrere.

Non è la prima volta che un concorrente che torna a casa perdente avanza un ricorso contro La Ruota della Fortuna. Il caso più eclatante fu quello del giovane Davide di Fidenza. L’informatico protestò perché, giovedì 23 maggio 2024, la rivale Sabrina lo mandò a casa con una risposta imprecisa (della cui imprecisione, però, fino quel momento non si era accorto nessuno). Davide infine conquistò il ruolo di campione, e la stessa sorte è toccata alla ripescata Stefania.

La concorrente in arrivo dal Veneto, accompagnata dal fidanzato Antonio, nonostante la grande emozione che la rende timida, torna a casa con un bel gruzzoletto. Indovina tutte e tre le risposte de La Ruota delle Meraviglie e vince 31.200 euro.