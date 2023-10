Non c’è nulla da fare: quando il chiacchiericcio comincia, è difficile metterlo a tacere, nonostante le smentite. Tutto è iniziato con la condivisione di una locandina che sembrava annunciare la presenza di Samira Lui a Napoli il 29 ottobre. Subito i social si sono scatenati: “È tutto pilotato”. Ma è davvero così? Intanto, però, nella dodicesima puntata del 19 ottobre 2023 del Grande Fratello, Samira Lui è stata eliminata dalla Casa.

Grande Fratello, il Caso Samira Lui: cosa succede

Tutto ha avuto inizio sui social, dove è scoppiato un vero e proprio Caso dopo la condivisione di una locandina – Tutto Sposi Fiera – in previsione dal 26 al 29 ottobre a Napoli. Secondo quanto ipotizzato dagli utenti su X (ex Twitter), Samira Lui avrebbe dovuto prendere parte alla sfilata. La prima reazione? Un classico. “Avete spoilerato che Samira Lui uscirà dal GF“, o ancora: “È tutto pilotato”. Ma le cose non starebbero proprio così.

Sul profilo Instagram di Samira Lui, è arrivata una precisazione importante: “Qualsiasi notizia sulla programmata eliminazione di Samira al fine di partecipare ad una sfilata è completamente falsa. Il brand sfilerà la collezione di cui Samira è testimonial”. La Lui, al televoto contro Rosy Chin, Valentina Modini e Grecia Colmenares, alla fine è stata eliminata. E questo ha smosso nuovamente le acque della polemica.

A lasciare il gioco, con il 15% dei voti, è stata proprio Samira Lui. La sua eliminazione, volente e nolente, nonostante la nota, è destinata a fare discutere. Come riportato da Fanpage, resta ovviamente “interessante” vedere se Samira Lui prenderà parte o meno all’evento. Di certo, però, gli utenti sui social sono convinti del contrario: il Grande Fratello è pilotato? Un’accusa di tale portata non va fatta alla leggera. In alcun modo. Intanto, in molti sui social hanno chiesto l’intervento del Codacons.

Grande Fratello, la nuova edizione è un flop

Non si placano nemmeno le voci sulla nuova edizione del Grande Fratello, ritenuta un vero e proprio flop, di ascolti e intrighi. Nonostante l’impegno da parte del conduttore Alfonso Signorini, così come dell’opinionista, Cesara Buonamici, la linea anti trash imposta da Pier Silvio Berlusconi non sta dando i frutti sperati. No, non è solo una questione di “educazione”, bensì di concorrenti.

Al di là di tutto, sebbene gli ascolti stabili, la nuova strategia non funziona. Basti pensare alla forzatura delle coppie a tutti i costi: abbiamo visto come è andata tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Anche la coppia composta da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi non ha funzionato. Anzi. Che sia arrivato il momento di dare un nuovo reality show al pubblico? Novità e rivisitazioni in salsa GF non bastano più.

La dodicesima puntata del Grande Fratello, del resto, ha totalizzato il 18,7% di share, per un totale di 2.530.000 spettatori. A conquistare il pubblico, invece, un nuovo episodio della serie Blanca 2, con l’attrice Maria Chiara Giannetta: lo share è pari al 22.9%, per un totale di 3.970.000 spettatori. Siamo lontani dai fasti di un tempo: non rimane che attendere per vedere l’evolversi delle dinamiche nel reality show. Ma un miracolo è praticamente impossibile.