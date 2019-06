Amici, Tish si trasforma dopo la fine del programma (e l’addio ad Alberto)

editato in: da

Anche quest’anno Amici di Maria De Filippi e giunto al termine e fra i personaggi che hanno fatto più discutere c’è senza dubbio Tish.

La cantante è stata eliminata alla semifinale e ha seguito l’ultima puntata dietro le quinte facendo il tifo per Alberto Urso che ha battuto nello scontro finale Giordana Angi. Terminato lo show, Tish ha preso parte al party di Amici in cui, ancora una volta, si è scambiata tenerezze con il giovane tenore.

Alberto e Tish infatti hanno vissuto un brevissimo flirt – tenuto segreto – durante la loro partecipazione allo show. La love story però si è conclusa bruscamente e la cantante ha chiesto di non essere scelta nella stessa squadra del collega. Nel corso delle puntate Tish e Alberto si sono chiariti, ma sembra che fra loro non sia nato niente di più che una tenera amicizia.

Terminata l’esperienza nello show di Maria De Filippi e archiviata la storia con il vincitore della trasmissione, Tish ha cambiato look. La cantante ha sorpreso tutti postando su Instagram una foto che racconta la sua incredibile trasformazione. Nell’immagine la cantante sfoggia un rossetto verde, capelli rosso fuoco – è non più un tenue carota/biondo – e sopracciglia dello stesso colore, decisamente marcate.

In tanti hanno commentato lo scatto, chiedendosi da cosa derivi questo cambiamento dell’artista. C’è chi apprezza e chi è invece convinto che Tish fosse molto più bella al naturale, come si erano abituati a vederla i fan di Amici. In molti sono convinti che il cambio look dell’artista indichi anche una svolta radicale nella sua vita, con l’addio al programma e ad Alberto.

“Con Tish c’è sempre stata un’amicizia, poi la TV forse amplifica tutto” aveva spiegato il tenore in un’intervista rilasciata dopo la finale. “Per me è stata durissima – aveva detto invece Tish dopo l’eliminazione -, un grande lavoro ma ne è falsa la pena cercare il perfezionismo. Amici mi ha fatto crescere come persona e come artista. Questo è l’inizio, questo è solo l’inizio”.