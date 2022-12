Drew Barrymore, pelle senza filtri. Il suo segreto di bellezza si compra online

Fonte: Getty Images Il segreto di bellezza di Drew Barrymore

Prendersi cura della propria pelle è una priorità, tra le attrici che puntano tutto su una cute luminosa e sana c’è proprio Drew Berrymore che non si separa mai dall’olio alla vitamina E. La star di Hollywood, grande appassionata di make up e di skincare, fa scorta di questo prodotto che utilizza nella sua routine di bellezza e che può essere acquistato facilmente online.

Olio alla vitamina E Naissance L’olio naturale perfetto per idratare pelle del viso e capelli

I vantaggi dell’olio alla vitamina E

La conduttrice del talk show “The Drew Barrymore show” sempre sotto i riflettori nel corso della settimana, nel weekend mette da parte trucco e prodotti per i capelli e si dedica alla sua beauty routine con l’olio alla vitamina E. Il prodotto infatti è diventato un must have e serve alla ex protagonista di ET per riequilibrare la pelle del suo viso. L’olio alla vitamina E Naissance è un prodotto del tutto naturale che ha il vantaggi di rispettare la pelle e di essere assorbito meglio grazie al tocoferolo. Quest’ultimo è presente in tantissime fonti vegetali, come ad esempio l’olio di canapa, l’olio d’oliva, ma anche l’olio di germe di grano. L’ingrediente antiossidante aiuta a proteggere la pelle dai radicali liberi e soprattutto aiuta a prevenire l’invecchiamento della cute. Il prodotto super idratante e nutriente, aiuta a rivitalizzare la pelle secca e ingrigita dal freddo e dal make up e restituirà un aspetto più giovane e luminoso.

Un prodotto a tutto tondo

Drew Barrymore, però, è innamorata di questo olio alla Vitamina E non solo perché rende la sua pelle più levigata e le restituisce un aspetto fresco e riposato, ma anche perché è ottimo sui capelli. La stessa star americana ha dichiarato che anche la sua chioma dopo una settimana di show tra pieghe e prodotti specifici risulta secca e spenta. Ecco perché per renderla più morbida e restituirle il giusto equilibrio, applica l’olio sui capelli umidi, l’ideale anche per eliminare l’effetto crespo. Per rendere più efficace il trattamento, puoi aggiungere qualche goccia del prodotto anche all’interno dello shampoo e in poco tempo ti accorgerai che i tuoi capelli sono più forti e splendenti.

Il prodotto della Naissance sta riscuotendo grande successo, tanto da avere numerose recensioni positive, senza dimenticare che molti acquirenti hanno assegnato al prodotto una valutazione a cinque stelle! Tante persone hanno notato di aver raggiunto i risultati sperati in poco tempo e soprattutto può essere considerato un prodotto a tutto tondo che funziona bene sulla pelle del viso, sui capelli e sulle mani. Quello che viene apprezzato maggiormente è che l’olio non risulta molto grasso, quindi nel caso in cui chi lo utilizza soffre di acne non va a peggiorare eventualmente questa condizione. Tra l’altro è perfetto nel corso dei mesi invernali perché, una volta aggiunto alla crema per il corpo, assicura una maggiore idratazione ed elimina la pelle secca. A colpire e convincere chi lo ha utilizzato è stata anche la possibilità di applicarlo in qualsiasi momento della giornata senza avere alcun tipo di fastidio perché il profumo è molto leggero e piacevole. Per approfittare di tutti questi benefici non bisogna fare altro che seguire i consigli di Drew Barrymore, vera e propria guru del make up.

