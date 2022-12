Drew Barrymore, la sua maschera viso preferita è il regalo perfetto di Natale. Costa meno di 10 euro

Fonte: Getty Images La maschera viso preferita da Drew Barrymore

A Natale si sa, si è tutti più buoni e soprattutto non si vede l’ora di ricevere e fare tanti regali. Le maschere viso sono il trattamento di bellezza più amato e rappresentano il dono perfetto che riesce a far felici tutte le beauty addicted. Se sei alla ricerca di quella da mettere sotto l’albero, la Bio Enzymes Brightening di Talika è quella che fa per te. Il prodotto preferito da Drew Barrymore che in fatto di beauty routine è una vera e propria guru, si prenderà cura della pelle e del portafoglio perché costa meno di 10 euro.

Pelle luminosa con ingredienti naturali

La stagione fredda e lo stress accumulato nel corso dell’anno possono lasciare segni sul viso che diventa spento e grigio. Con la maschera Bio Enzymes Brightening di Talika in soli 15 minuti avrai una pelle più luminosa e una carnagione che ti permetterà di brillare durante le festività natalizie, riuscendo anche ad eliminare le macchie scure.

Adatta a ogni tipo di pelle, il segreto di questa maschera sta tutto nella combinazione tra ingredienti naturali e biocellulosa. Quando la usi il materiale composto da nanofibre derivate dalla fermentazione enzimatica dell’acqua di cocco, ti regala la sensazione di avere una seconda pelle sul viso.

Con la sua struttura 3D non solo trattiene gli ingredienti che la compongono, ma nello stesso tempo li distribuisce uniformemente per un risultato immediato e una cute più uniforme. La maschera viso al suo interno, contiene 4 ingredienti tutti pensati per regalare al viso un effetto più giovane e riposato. La vitamina B3 è ideale per restituire luce all’incarnato ed eliminare le macchie scure, l’aloe vera, invece, grazie alle sue proprietà idratanti nutre in profondità e allevia quella sensazione di secchezza. Infine la camomilla e il millefoglio sono gli ingredienti perfetti per rigenerare la cute e regalarle un aspetto più giovane.

Un incarnato luminoso in pochi minuti

La maschera Bio Enzymes Brightening di Talika amata da Drew Berrymore, fan della skincare bio e di soluzioni non troppo invadenti, è il regalo che di sicuro farà contente le amanti delle maschere alla ricerca di prodotti naturali proprio come l’attrice di Hollywood. Drew Berrymore non è l’unica star che si è innamorata della maschera Talika, anche Lady Gaga non rinuncia mai a questo prodotto. La cantante che ha abituato i suoi fan a un look stravagante e a make up d’effetto, non rinuncia a mostrarsi senza trucco e a svelare i suoi segreti di bellezza. Si prende infatti cura del suo aspetto con una skincare attenta in cui la protagonista è la maschera per il viso. Non a caso Lady Gaga ha una scorta di maschere del Brand Talika: oltre a quella antiage, nel suo beauty non può mancare quella purificante e i patch occhi che alleviano i gonfiori e le regalano uno sguardo luminoso.

La maschera Bio Enzymes Brightening, ti permette, o permette a chi la regalerai di concedersi una coccola e avere il meritato relax dopo gli impegni di tutti i giorni. Il prodotto da utilizzare al massimo due volte a settimana deve essere applicato sul viso e lasciato agire dai 15 ai 30 minuti. Una volta rimosso, per aiutare l’assorbimento degli ingredienti naturali non ti resta che massaggiare il viso e potrai sentirti come rinata, pronta per affrontare il periodo natalizio con una pelle invidiabile.

