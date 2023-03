JLo e Ben Affleck impeccabili alla prima di “Air”

Alla prima losangelina di Air, nuovo film di Ben Affleck, l'attore ha sfilato sul red carpet insieme alla moglie Jennifer Lopez. Entrambi hanno optato per look (quasi) impeccabili. Lei con un long dress a sirena color lime, impreziosito da un bolerino trasparente tempestato cristalli; lui in completo doppiopetto in velluto blu con cravatta abbinata e camicia azzurra.