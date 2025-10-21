Jennifer Lopez, le accuse dell’ex marito Ojani Noa: “Il problema sei tu”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Jennifer Lopez e l'ex marito Ojani Noa

La vita sentimentale di Jennifer Lopez finisce di nuovo sotto i riflettori: la popstar solo qualche giorno fa confessava di non essersi sentita mai davvero amata sia da Ben Affleck, dal quale ha divorziato quest’anno, sia dagli altri ex compagni. Una riflessione amara quella della cantante, che ha però scatenato le ire dell’ex marito Ojani Noa, che le ha risposto per le rime in un post pubblicato su Instagram.

Jennifer Lopez, l’ex marito Ojani Noa su tutte le furie

La vita privata di Jennifer Lopez ritorna ancora una volta sotto i riflettori. Qualche giorno fa la cantante ha svelato al programma SiriusXM’s dell’Howard di non essersi “mai sentita davvero amata“. L’artista ha ammesso che il problema non sarebbe lei e la sua capacità di essere amata: “Quello che ho imparato non è che sono io a non essere amabile, ma che loro non ne sono capaci… Mi hanno dato quello che avevano. Mi hanno dato tutto, ogni volta. Tutte le cose che avrei mai potuto desiderare. Le case, gli anelli, il matrimonio. Tutto. Ma…”.

Una riflessione amara quella della popstar, che ha lasciato intendere, senza giri di parole, di non essere mai stata amata veramente da nessuno dei suoi ex. E ha svelato anche di essersi sentita sempre un po’ trascurata: “Che si tratti di mia madre, di mio padre, della mia vita, di come ho imparato ad amare, di come mi sono sentita trascurata, sapere chi sono e semplicemente apprezzare davvero quella persona”.

Ma a replicare a queste parole è arrivato Ojani Noa, ex marito di Jennifer Lopez, con il quale è stata sposata solo per un anno. I due si conobbero nel 1996, quando lui era uno chef e lei stava girando a Miami. Pochi mesi dopo, nel febbraio del 1997, il matrimonio, che durò pochi mesi. Poi la separazione nel 1998.

“Smettila di sminuirci. Il problema non siamo noi. Non sono io. Il problema sei tu“, ha scritto su Instagram il modello. “Sei tu che non hai saputo come comportarti. Sei stata amata molte volte. Ti sei sposata quattro volte. E hai avuto innumerevoli relazioni nel frattempo. Io sono una persona meravigliosa e amorevole, onesta, fedele, non ti ho mai mentito, non ti ho mai mancato di rispetto, non ti ho mai tradito“.

Le accuse di Ojani Noa

L’ex marito di JLo non ha certo fatto giri di parole, confessando che la separazione arrivò dopo gli inganni della popstar: “Hai scelto fama e fortuna, ponendo fine alla nostra relazione. Hai deciso di mentire, di tradirmi, e nonostante io fossi rimasto, cercando di salvare il nostro matrimonio. Mi hai persino implorato di restare perché all’epoca non volevi che la stampa si interessasse a te, alla tua carriera, piuttosto che pensare a salvare il nostro matrimonio, e io l’ho fatto”.

Ojani Noa non ha nascosto la sua amarezza, accusando l’ex di aver messo al primo posto il suo lavoro: “Ma tu hai preferito la corsia preferenziale della tua carriera e la fama senza preoccuparti di me. Non potevo più restare e sopportare queste continue bugie, ecco perché ti ho lasciato, ecco perché ho divorziato da te. Devi far sapere alla gente che il problema sei tu…”