Francesco Sarcina papà per la terza volta: la compagna è incinta

Francesco Sarcina, sopravvissuto ad alcol, droga e una vita al limite

Francesco Sarcina sarà papà per la terza volta. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la giovane compagna del cantante sarebbe incinta. Già qualche tempo fa, ospite di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone, il leader delle Vibrazioni aveva confessato di essere molto innamorato.

Dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia infatti Sarcina ha ritrovato il sorriso accanto a una fan. La ragazza è una studentessa ventenne con cui ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine. Francesco è già papà di Nina, 6 anni, frutto del legame con l’influencer, mentre 14 anni fa, da un’altra relazione, ha avuto il primogenito Tobia. Il terzo figlio – di cui non si conosce ancora il sesso – dovrebbe arrivare a ottobre. “La sua giovanissima compagna è giunta al settimo mese di gravidanza”, si legge sul settimanale.

Grazie al nuovo amore, Francesco Sarcina avrebbe ritrovato l’equilibrio che cercava da tempo, lasciandosi alle spalle un periodo buio. Qualche anno fa l’artista era finito al centro dei gossip per via della fine del suo matrimonio con la Incorvaia e la rottura con Riccardo Scamarcio, suo grande amico. Oggi molte cose sono cambiate: se Clizia ha iniziato una nuova vita con Paolo Ciavarro, conosciuto al GF Vip, Francesco presto diventerà nuovamente padre.

Sarcina non è l’unico cantante che, dopo una dolorosa rottura, diventerà nuovamente padre. Secondo le ultime indiscrezioni, anche Gigi D’Alessio starebbe per diventare papà per la quinta volta. La compagna Denise Esposito, incontrata nell’estate del 2020 a Capri al termine di un concerto, sarebbe in dolce attesa. Per Gigi si tratta del quinto figlio dopo Claudio, Ilaria e Luca, avuti da Carmela Barbato, e Andrea, frutto del legame con la Tatangelo. Una novità che arriva dopo la fine del legame dell’artista napoletano con Anna Tatangelo. Proprio come Clizia Incorvaia, felice accanto a Paolo Ciavarro, anche la Tatangelo avrebbe ormai voltato pagina. Il suo cuore oggi è di Livio Cori, rapper e attore napoletano conosciuto grazie ad amici comuni. Dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti, la coppia è stata paparazzata durante una vacanza in Puglia, fra sguardi complici e baci appassionati che sembrano confermare la relazione.