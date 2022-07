“Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sposi a settembre”: il piano (segreto) della coppia

Fonte: IPA Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi, look matchy – matchy e complicità alle stelle

Non è un mistero: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono pronti a convolare a nozze e promettersi un’eternità d’amore. La loro storia è iniziata al GF Vip, e da allora non solo non si sono mai lasciati, ma hanno anche avuto un figlio, il piccolo Gabriele. Ed è così che, in occasione del suo Battesimo, stanno pensando di fare un’unica cerimonia, secondo un’indiscrezione.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano a settembre?

Da quando Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono scelti, hanno dato inizio a qualcosa di più grande di loro. Dalla loro partecipazione al GF Vip, di tempo ne è trascorso, e la coppia aveva già fatto scintille all’interno della Casa. Dopo la fine del reality show, il loro rapporto non è cambiato di una virgola, anzi, l’amore si è rafforzato, tanto da andare a convivere e da scegliere di avere un figlio.

Oltre alla nascita di Gabriele, manca solo il “grande passo“, ovvero il matrimonio. E pare proprio che, secondo quanto riferito da Nuovo TV, sia solo questione di tempo, giusto qualche mese. Il periodico ha anticipato che il Battesimo del piccolo potrebbe riservare una grande sorpresa agli invitati. Quel che è certo – più o meno – è il mese: la Incorvaia aveva infatti rivelato che il Sacramento si sarebbe tenuto a settembre.

Il piano della coppia: il matrimonio in un giorno speciale

Se così fosse, sarebbe un altro “segreto” sfumato. Come è avvenuto per Francesca Pascale e Paola Turci, che avrebbero voluto tenere nascoste le nozze, per il momento non ci sono né conferme né smentite da parte di Paolo e Clizia. Cosa sappiamo? Il mese, certo, ma anche il luogo. L’influencer, infatti, vorrebbe che l’evento si celebrasse nella sua amatissima Isola di Lampedusa.

E c’è un motivo: è la location del cuore della coppia. Non a caso, hanno scelto di andarci in vacanza anche per l’estate del 2022, deliziando i follower su Instagram con video e foto dell’Isola. Una cornice perfetta per le nozze e per il Battesimo del piccolo Gabriele, con un profondo significato: si celebrano tutti quei momenti intimi e teneri che Paolo e Clizia hanno vissuto insieme e che li hanno legati ancor di più.

La promessa d’amore a Lampedusa e i progetti futuri

La coppia sarebbe pronta a promettersi l’amore a Lampedusa, alla presenza di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, naturalmente, i genitori di Paolo, con cui Clizia ha un ottimo rapporto (in particolare con la suocera). Di certo, sappiamo che il matrimonio, prima o poi, ci sarà. Prendiamo con le pinze questa voce, ma non è escluso che possano farlo davvero. Che senso avrebbe aspettare, alla fine?

In occasione di un’intervista concessa a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, hanno svelato in anteprima alcuni progetti per il futuro, e la conduttrice non ha perso l’occasione per chiedere del matrimonio. “Quello devi chiederlo a lui…” ha risposto la Incorvaia, facendo intendere di non voler attendere. Ciavarro, tuttavia, ha fatto la seguente precisazione: “Io ti ho sempre risposto in maniera diretta. Ci sarà sicuramente, non adesso, non a breve”.