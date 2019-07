Temptation, Alessio Bruno arrestato. La ex Valeria Bigella rompe il silenzio

editato in: da

A pochi giorni, dalla notizia dell’arresto di Alessio Bruno, Valeria Bigella, sua ex storica, rompe il silenzio, commentando l’intera vicenda su Instagram.

È proprio attraverso il famoso social network che, l’ex protagonista di Temptation Island ha detto la sua, sull’arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha coinvolto quello è stato il suo grande amore.

A distanza di 48 ore dalla notizia sulla condanna del giovane influencer romano, la Bigella ha commentato l’accaduto, rispondendo alle domande provocatorie di alcuni fan, fatte proprio attraverso la famosa piattaforma social.

Qualcuno ha sostenuto che l’iniziale silenzio della giovane influencer sarda, fosse dovuto al fatto che in realtà l’ex protagonista del reality show dei sentimenti, stesse gioendo per la brutta situazione nella quale, il Bruno, attualmente si trova.

Del resto, l’epilogo della storia di Valeria Bigella e Alessio Bruno è nota a tutti: i due, hanno partecipato come coppia nel 2017 a Temptation Island e già, dopo pochi giorni di permanenza, il romano, aveva subito mostrato un feeling con la single Carmen, mettendo in discussione il fidanzamento e la convivenza con la Bigella.

Dopo la partecipazione al reality condotto da Filippo Bisciglia, la giovane coppia ha affrontato un lungo periodo di crisi che li ha portati poi alla rottura definitiva.

Da qualche tempo Alessio, è legato sentimentalmente alla modella ed ex concorrente di Miss Universo, Eleonora D’Alessandro.

A quanto pare, la causa che avrebbe portato Alessio a intraprendere determinate attività illegali, è da ricondurre proprio al suo fidanzamento con l’attuale compagna. Nel corso dell’udienza infatti, il romano ha ammesso di aver iniziato a spacciare perché la sua fidanzata guadagnava più di lui.

E se la D’Alessandro al momento, non si è ancora espressa sulla disavventura della sua dolce metà, Valeria Bigella invece, ha deciso di intervenire sulla vicenda.

Nello specifico, l’influencer sarda ha risposto ad alcuni commenti che gli utenti di Instagram hanno rilasciato sotto una foto pubblicata dalla ragazza, che l’accusavano di essere contenta per la situazione in cui si trova il suo ex.

La Bigella ha rotto il silenzio dichiarando, al contrario, di essere piuttosto preoccupata per la condizione attuale di Alessio, affermando inoltre che vista la gravità del momento, non c’è nulla di cui rallegrarsi.

Insomma, i malpensanti dovranno ricredersi. Nonostante infatti sia noto che Valeria Bigella e Alessio Bruno, non siano rimasti in buoni rapporti dopo la rottura del loro fidanzamento, l’influencer sarda ha mostrato empatia e rispetto verso i guai giudiziari del suo ex, che si trova ad affrontare una condanna di 2 anni e 8 mesi più il pagamento di una multa da 14 mila euro.